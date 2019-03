Dvě utkání s Děčínem zde zhlédlo dohromady 3129 diváků! Když navrch přidáme 782 osob při utkání na severočeském ledě, byla série mezi Vrchlabím a Děčínem v dosavadních třech hracích dnech divácky nejsledovanější.

Přes tři tisícovky lidí vidělo také zatím nerozhodnutou bitvu mezi Hodonínem a Moravskými Budějovicemi.

Další zápas se v bráně Krkonoš hraje příští středu. Soupeře se domácí hokejisté teprve dozvědí. Bude jím buď Kolín, nebo Jablonec nad Nisou.

Návštěvnost vyřazovacích bojů ve druhé lize

Play off Střed/Sever:

Vrchlabí – Děčín celkem 3911 (1622, 782, 1507)

Sokolov – Nymburk 2508 (1140, 420, 948)

Klatovy – Kolín 2042 (600, 937, 505)

Jablonec – Most 1586 (617, 479, 490)



Play off Východ/Jih:

Hodonín – M. Budějovice 3284 (1320, 748, 1216)

Havlíčkův Brod – Kopřivnice 2684 (761, 1118, 805)

Šumperk – Písek 2630 (1126, 520, 984)

Žďár n. S. – Val. Meziříčí 2298 (907, 370, 1021)