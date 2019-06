Vrchlabí rozjelo play off skvěle, smetlo Děčín pěti góly

Východní Čechy, Vrchlabí - Vstup do play off vyšel v sobotu večer hokejistům Stadionu na výbornou. Děčínu dali tři branky ještě před polovinou zápasu, a i když se soupeř nevzdal a houževnatě bojoval do poslední minuty, výhru si domácí pohlídali.

Vrchlabí - Děčín 5:2 Fakta - branky a nahrávky: 2. Berger (Matějček, Urban), 13. Havránek (Mrňa, Kastner), 29. Bednář (Matějček, Urban), 49. T. Půlpán (Mrňa), 57. Mrňa (T. Půlpán) - 47. Faigl (Vaněk, Oliverius), 56. Kuchynka (TS). Rozhodčí: Jaroš Jan – Žídek Ondřej, Hnát Stanislav. Vyloučení: 8:11. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Třetiny: 2:0, 1:0, 2:2. Diváků: 1622. Stav série: 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Vágner, Bendík, Havránek, Jirků, Vašíček, J. Moník, Voženílek – A. Pulpán, Urban, Bednář – Pilař, Matejček, Berger – T. Pulpán, Kastner, Mrňa – Bláha, Hozák, Chalupa – F. Moník.

HC Děčín: Lavinger - Hříbal, Černohorský, Kaltenböck, Loukota, Zukal, Vaněk, Procházka, Balcar - Zajan, Kuchynka, Drašar, Volráb, Tůma, Faigl, Oliverius, Petráš, Ineman. Úvodní gól zápasu dal hned při první přesilovce Jan Berger, už v čase 1:47. Ve 13. minutě domácí využili tlaku z další přesilovky a těsně po návratu vyloučeného děčínského Balcara dorážel puk do branky Štěpán Havránek. Hosté mohli snížit v poslední minutě první třetiny, ale Zajan v nadějné pozici trefil jen tyčku. Ve druhém dějství byli domácí aktivnější, což potvrdil třetí brankou Jaroslav Bednář. Řadu dalších šancí ale domácí nevyužili. Hosté vykřesali hned dvakrát naději v závěrečné části zápasu, ale na branku děčínského Tomáše Faigla odpověděl za minutu a půl vrchlabský Tomáš Půlpán a na trefu Štěpána Kuchynky zareagoval už za půl minuty Pavel Mrňa. Další výsledky 1. kola play off:

Sokolov – Nymburk 5:0, Jablonec nad Nisou – Most 3:4, Klatovy – Kolín 1:4. Příště (v pondělí od 18 hodin) se hraje:

Děčín - Vrchlabí, Nymburk - Sokolov, Most - Jablonec nad Nisou, Kolín - Klatovy. Samková vyhrála závod ve Španělsku a vede Světový pohár Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cajthaml