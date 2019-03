Druhé finálové utkání západní skupiny druhé ligy ovládli vrchlabští hokejisté. Na domácím ledě zaskočili favorizovaný Sokolov třemi góly ve druhé třetině a vyhráli 4:1. Dvěma góly se blýskl útočník Jan Berger. Za nerozhodného stavu 1:1 se série ve čtvrtek vrací do Sokolova.

Ilustrační foto. | Foto: archiv klubu

Domácí do utkání vstoupili aktivně, z prvního gólu se radovali v 9. minutě. Bednář vybojoval se středním pásmu puk, posunul na Urbana, a ten doleva na najetého Mrňu. Na jeho rychlou střelu pod víko Závorka nedosáhl. Hosté ale za necelé čtyři minuty srovnali. Zatlačili vrchlabské do jejich třetiny, puk se dostal k osamocenému Hruškovi a zblízka uklidli puk do odkryté brány.