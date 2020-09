Vrchlabský hokejový klub se na startu tohoto týdne přidal do skupiny oddílů postižených nákazou koronaviru. Nováček Chance ligy to uvedl v úterním tiskovém prohlášení na svých internetových stránkách.

„Bohužel i v našem týmu se objevila nákaza virem COVID-19 a zasáhla tak do rozjeté přípravy. S určitostí zasáhne i začátek našeho soutěžního programu,“ stojí v klubovém prohlášení.

Prvoligový celek přitom tak tak stihl odehrát všechny přípravné zápasy. V rozmezí od 11. srpna do 3. září nastoupil k osmi duelům, z nichž hned pět dokázal vyhrát, čtyři dokonce s nulou na kontě gólmana. Naposledy horalé vyplenili arénu pražské Slavie po vítězství 1:0. Nyní si ale tým od hokeje na čas odpočine.

První příznaky se u vrchlabský hráčů objevily už během víkendu a od pondělního rána celou situaci, ve spojení s klubovým lékařem a krajskou hygienickou stanicí, oddíl řeší.

„Postupně jsou hráči včetně realizačního týmu testováni. Od dnešního dopoledne máme první oficiálně potvrzené pozitivní nálezy s tím, že příznaky má i několik dalších členů A týmu,“ zní také v tiskové zprávě.

Program prvoligového nováčka tak byl od pondělka přerušen a dle předběžných informací od hygienika podstoupí všichni jeho členové karanténu minimálně do středy 16. září 2020.

„Tímto tedy avizujeme, že první tři hrací kola (HC ZUBR Přerov, Valašský hokejový klub, HC AZ Havířov 2010) nebudeme schopni odehrát. Předpokládáme, že budeme schopni se do soutěže zapojit nejdříve ve středu 23. září 2020, ale je to zatím pouze předběžný odhad,“ sdělil Krkonošskému deníku sportovní manažer klubu Jiří Jakubec.

Nedlouho poté, co vydal nepříjemnou zprávu HC Stadion Vrchlabí, přidal se k němu další hokejový klub z Královéhradeckého kraje BK Nová Paka.

„Ani my nejsme ušetřeni. Bohužel se v našem A týmu objevila nákaza virem COVID-19, a tak hráči míří do 14. září včetně do karantény,“ informuje druholigový klub na svém facebookovém profilu.