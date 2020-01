Měl viditelně rozvernou a dobrou náladu, která vycházela minimálně ze dvou slastných důvodů.

Hokejový Hradec právě porazil Spartu 5:2, sesadil ji z prvního místa v tabulce. Navíc podal perfektní výkon, rozhodně nejlepší v posledních týdnech.

K tomu se mu povedlo zahnat spor, který vznikl mezi mužstvem a fanoušky. Důkazem budiž předlouhá děkovačka, jež poslední zápasv roce 2019 uzavřela.

Proč ale bylo potřeba léčit vztah, který je po celých sedm let, co se v Hradci hraje extraliga, považovaný za příkladný?

Vždyť hráči i trenéři na potkání opakují: „Máme nejlepší fanoušky v lize.“

Jenže tentokrát došlo na svár. Příznivci, kteří chodí do kotle, vyčítali mančaftu, že po derby v Pardubicích, které se hrálo na druhý svátek vánoční (a Mountfield v němž rovněž zvítězil), nepřišel na druhou děkovačku.

První hráči absolvovali, na opakované vyvolávání však nereagovali. I když to bylo v minulosti zvykem, po velkých triumfech se divákům přece nechce domů.

„My jsme v Pardubicích čekali jedenáct minut, pak jsme šli. Ale další fanoušci tam ještě zůstali,“ popsal jeden z pravidelných návštěvníků zápasů Mountfieldu.

Klub si – a to mu jde k dobru – byl jasně vědom, že se stal zádrhel.

Proto ještě před soubojem se Spartou vystoupil s prohlášením kapitán Radek Smoleňák.

„Stejně jako prožívají derby fanoušci, prožíváme ho i my a o to více nás mrzí a je nám líto, že jsme si v Pardubicích neužili druhou děkovačku. V šatně není skandování z hlediště slyšet a vždy pro nás někdo přijde. V zápalu euforie a radosti z vítězství, která byla obrovská, se k nám tentokrát bohužel nedostalo, že na nás fanoušci čekají, a proto ke druhé děkovačce nedošlo,“ řekl.

Hlavní omluvou však nakonec byl triumf nad pražským velkoklubem, který navázal na úspěšné derby.

„Máme neskutečnou sérii dvou vítězství za sebou. Je skvělé to takhle ukončit a musíme si to přenést i do nového roku,“ nakázal v rozhovoru pro klubový web brankář Marek Mazanec.

Je to prostě tak. Když se vyhrává, je vše zalité sluncem…