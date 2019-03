Už v sobotu může skončit hradeckým hokejistům sezona. Mountfield totiž prohrál i třetí zápas čtvrtfinále play off s Brnem. V sérii tak prohrává 0:3. Obhájce titulu bude mít v sobotu mečbol. Hraje se od 19 hodin.

Na ledě Komety padli Východočeši 1:2, hlavní zásluhu na tom měl americký útočník Peter Mueller, jenž vstřelil obě branky.

Nejlepší hráč série pokračoval ve svém představení. Už v minulém utkání dal útočník, jenž odehrál v zámořské NHL téměř tři stovky utkání a zahrál si za USA i na mistrovství světa, dvě branky. V prvním utkání na domácím ledě pak znovu dominoval.

Nejprve ve 21. minutě využil přesilovku. Byl to už pátý gól Komety v početní výhodě ve čtvrtfinále. Právě tato statistika dělá rozdíl mezi oběma soupeři.

Mueller dostal puk vlevo od brány a trefil horní roh. Byla to precizní střela, brankář Jaroslav Pavelka neměl šanci. Gólman tentokrát dostal šanci před Brandonem Maxwellem, jenž odchytal první dvě střetnutí.

Hradec se však nevzdal, stejně jako v minulých dvou duelech byl aktivní. Rovněž v Brně protivníka přestřílel. Nakonec se mu povedlo i vyrovnat. Ve 29. minutě se prosadila čtvrtá formace. Matador Roman Kukumberg pokořil brankáře Marka Čiliaka kličkou a zakončením. Asistenci si přispal Lukáš Nedvídek, který nastoupil v play off k prvnímu souboji.

Hradci to však nepomohlo. Sedm minut před koncemse dostal do úniku Martin Erat, byl faulován Filipem Pavlíkem a Brno dostal do vedení z trestného střílení opět kanón Mueller.

Hradec je proto v kritické situaci. Prohrává v sérii 0:3 a v sobotu musí vyhrát na ledě Komety, jinak mu sezona skončí.

Brno - Hradec Králové 2:1

Fakta - branky a nahrávky: 21. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 54. Mueller z TS – 29. Kukumberg (Nedvídek). Rozhodčí: Hodek, Pražák – Hynek, Špůr. Vyloučení: 4:4, navíc Štencel – Zámorský oba 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Třetiny: 0:0, 1:1, 1:0. Stav série: 3:0.

Brno: Čiliak – O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič – M. Erat, J. Hruška, Orsava – Vondráček, L. Čermák, Dočekal – Köhler, Kusko, Mallet.

Hradec: J. Pavelka – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Štindl – Smoleňák, Rákos, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Nedvídek.