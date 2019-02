„Měli jsme několik šancí, ale nedokázali jsme je využít,“ řekl na klubovém webu kapitán Dominik Graňák.

Východočechy trápí zranění a sestava je různě slepená. „Pozitivní právě je, že i v tomto složení dokážeme s nejlepším týmem extraligy hrát vyrovnaný hokej. Možná jsme v některých částech byli i lepší,“ dodal slovenský obránce. I jeho mrzí, že v nedělním duelu se zranil další hráč, bek Mislav Rosandič. Jak dlouho bude chybět, se teprve ukáže.

Hradečtí prohráli po pěti úspěšných zápasech. Duel v Liberci rozhodly přesilovky. Zatímco Tygři dvě využili, Hradec se neprosadil ani jednou a naopak za stavu 3:3 v početní výhodě dvakrát inkasoval!

„I přes to, že nám Liberec nabídl hned několik přesilovek, tak jsme náš výkon právě v přesilovce degradovali. Liberec nám dvakrát ujel a dvěma góly v oslabení utkání rozhodl,“ poukázal trenér Tomáš Martinec na situaci z rozmezí 55. a 56. minuty, kdy domácí utekli na 5:3.

Martince alespoň může těšit fakt, že jeho tým až do osudných chvil sehrál s lídrem tabulky skvělou partii. To ocenil i liberecký trenér Filip Pešán. „Bylo to velice atraktivní utkání, diváci se museli bavit,“ uvedl.

Už v pátek čeká Hradec další TOP zápas, dorazí v tabulce druhá Plzeň (18).