„Poslední dva zápasy v extralize jsme nehráli naši hru, také máme hodně zranění. To pro nás ale nemůže být výmluva, jenom je občas trochu těžší najít tu správnou chemii, kterou jsme měli v létě. Tahle výhra nám rozhodně dá nějaký objem energie do další sezony,“ řekl jeden z hrdinů středečního zápasu Jérémie Blain. Kanadský bek v Berlíně nejprve vyrovnal na 3:3. O necelé dvě minuty později poslal Hradec poprvé do vedení. „Bylo to dobré načasování, jsem jen šťastný, že jsem mohl přispět a že jsem mohl fanoušky zvednout ze sedadel,“ potěšilo Blaina.

Získané sebevědomí by Mountfield chtěl přenést i do nedělního střetnutí. Plzeň na startu sezony není v ideálním rozpoložení, když jako první měnila trenéry. A zatím se svým postavením v tabulce nemůže být spokojena. „Ano, určitě, dodává to sebevědomí. Hodně obránců u nás střílí a tolik to tam zatím nepadá, někdy ale budeš mít pět gólů v šesti zápasech a někdy žádný v deseti. Myslím, že když budeme pokračovat v takovéto hře, každý bude časem skórovat,“ doplnil Blain.