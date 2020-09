Jenže ten sportovní, pro fanoušky (tedy drtivou většinu) důležitější, nepřišel. Mountfield skončil po základní části osmý, musel do předkola play off, které nakonec nebylo dohráno.

V ročníku, který bude rozehrán na konci příštího týdne, to má být jinak. „Chceme výš. Čtvrtfinále play off je naprostou samozřejmostí. A chceme hrát o medaile,“ prohlásil Kmoníček. „My jsme udělali svoje, nyní je to trenérech a hráčích.“

Na mysli měl posílení kádru, které si „nadiktoval“ hlavní kouč Vladimír Růžička. „Jsem s ním spokojen. Máme v plánu být co nejvýše v tabulce a ukazovat to hned od začátku,“ řekl.

Mužstvo doplnili obránci Jérémie Blain (Sparta), Bohumil Jank (Plzeň) a útočníci Kelly Klíma (Tucson Roadrunners), Vladimír Růžička ml. (Sparta), Jakub Sklenář (Chomutov). „Nejsou jen do počtu, abychom mohli hrát ve čtyřech pětkách. Každý přinese kvalitu, kterou jsme potřebovali. A to hned,“ upozornil Smoleňák.

Blain s Jankem dodali centimetry a kilogramy. „To nám trochu chybělo,“ přikývl Růžička. Kelly Klíma zase rychlost. Stejně jako jeho dvojče Kevin, který v Mountfieldu už působil v minulé sezoně, je to expresní bruslař. Růžička junior zase přinese rozvahu, skvělé ruce do přesilovky i šikovnost do samostatných nájezdů.

„To potřebujeme. Vloni jsme měli období, kdy jsme ze šestnácti penalt v řadě dali jen jednu. Neuvěřitelné,“ připomněl trenér.

Dočasným vylepšením kádru je rovněž duo Filip Hronek, Matěja Chalupa, pánové, kteří mají smlouvy v NHL. I díky nim míří Hradečtí vysoko a věří, sezona bude co nejméně ovlivněna koronavirem.

Kmoníček je ostatně ve skupině jednající s ministerstvem zdravotnictví o covidovém manuálu. Jeho zásadní bod se má shodovats fotbalem. „To znamená, že by při nákaze šel do karantény jen postižený, ne celý tým,“ vysvětlil manažer.

Na domácí zápasy Mountfieldu by mělo chodit téměř 4 tisíce fanoušků.