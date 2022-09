Loni úspěšného Martina Táborského, jenž dotáhl klub do semifinále play off skupiny Sever, pro letošek nahradí Sergej Sošnikov. Čtyřiapadesátiletý rodák z Orenburgu doma v Rusku vlastní nejvyšší trenérskou licenci, v Česku žije už od roku 2018 a navíc zde pilně studuje trenérské „béčko".

Že je na enklávě Rusů v českém týmu něco špatně? HC Wikov Hronov se proti podobným úvahám vymezil v obsáhlém prohlášení, které přináší oficiální web druholigového klubu.

„Politika do sportu nepatří, tak jako posuzování lidí dle ras a národností. Všude jsou lidé různí, s různými názory a při dnešním kosmopolitním složení světa není možné někoho na základě jeho národnosti někam zaškatulkovat,“ stojí v úvodu zprávy, kterou se chce klub proti nenávisti některých sportovních příznivců postavit.

Hokejisté HronovaZdroj: Petr ČepekJak už zaznělo, loňská sezona hronovskému hokeji vyšla na výbornou. Vedení HC Wikov vsadilo na mladé hráče, když vedle vlastních juniorů dostala příležitost i řada borců cizí národnosti. Převážně pak Rusů.

„Nikdo nám moc nevěřil. Už v první sezoně přerušené covidem jsme se ale přesvědčili, že cesta doplnění hráčů z jiných zemí bude fungovat. Loni jsme to pak potvrdili postupem do play off a až v boji o finále jsme skončili se vztyčenou hlavou před jeho branami,“ doplňuje klubový web.

„V té době byl o naše hráče z Ruska velký zájem, byli v hledáčku jiných klubů z druhé ligy, ale i Chance ligy. Však i mnoho jiných klubů mělo loni kádr doplněn hráči jiných národností, převážně pak Rusů.“

Jenže na konci minulé sezony vznikl konflikt na východě a pohled na ruské hráče se na řadě zimních stadionů změnil. Pokřiků mířících jejich směrem přibývalo, v Hronově však dali jasně najevo, co si o podobném dění na tribunách a možná i mezi mantinely klub myslí.

„Nikdo z nynějších kritiků složení našeho týmu neviděl ty kluky kolem dvaceti let, jak nechtěli vůbec odjíždět domů. Báli se, že už nebudou moci hrát hokej u nás, kde se jim moc líbí. Někteří hned chtěli získat dlouhodobé povolení k pobytu a zůstat. Z nich nikdo neřešil válku, politiku, oni k nám do České republiky přijeli hrát hokej,“ nastiňují zástupci HC Wikov Hronov postoj samotných mladých hokejistů.

I proto se klub rozhodl na své vizi nic neměnit. „Chceme zůstat u naší nastoupené cesty, dávat příležitost mladíkům a nestavět tým na zkušených matadorech. V letošním roce dáme opět příležitost našim juniorům, kteří jsou již nyní naplno zapojeni do přípravy A mužstva. Součástí mužstva jsou dva hráči z Ukrajiny, čtyři Rusové, dva Slováci, jeden hokejista původem z Arménie.“

Říkáte si, že se hráči z Ukrajiny těžko snesou se spoluhráči z Ruska? „Není to tak. Kluci z Ukrajiny nejen že jsou s Rusy v jednom týmu, ale společně i bydlí a nic neřeší,“ potvrzuje klub.

Hokejisté Hronova dávají v těchto dnech dohromady nový kádr.Zdroj: Petr Čepek

Svým úterním vyjádřením tak činovníci hronovského hokeje chtěli dát jasně najevo, že politika do sportu nepatří a nikdo z nich nevidí důvod ustoupit ze své cesty. Lze jim tak jen přát, aby národnost sestavy HC Wikov co nejméně řešili jak protihráči, tak fanoušci soupeřících klubů. Ostatně, to ukáží až samotné mistrovské zápasy v dlouhé netrpělivě očekávané sezoně.

„V dnešní zmatené době jedni odsuzují vše ruské, na druhé straně ruští hráči hrají NHL a Američanům to nevadí, jde přece jen o velké peníze a reklamu. Naši hokejisté i hráči jiných národností hrají KHL a Rusům to nevadí. Na tenisovém US Open hrála velká skupina Rusů a proč to Američanům nevadí, protože jsou vysoko na žebříčku ATP a jde o velké peníze od sponzorů. Jak je uvedeno v začátku příspěvku, vše je o lidech, ne o politice, ne o médiích a tlaku bůh ví odkud.

Nechme politiku a ‚světonázory odborníkům‘, nechme hrát hokej hokejisty, tam kde oni sami chtějí. Nerozdělujme je dle ras a národností, nechme hrát a sportovat ty, kteří si vybojují místo v sestavě jakéhokoli týmu, v kterékoli zemi,“ zakončil své vyjádření HC Wikov Hronov.