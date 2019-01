Začíná Týden hokeje pro děti

Hradec Králové - Jaké je to být hokejistou? Děti, které by si to chtěly vyzkoušet, mají jedinečnou možnost. Právě ve čtvrtek začíná v královéhradecké ČPP Aréně Týden hokeje, který pořádá HC Mountfield HK ve spolupráci s Českým hokejem.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku čtyři až osm let a jejich rodiče, kde děti dostanou unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj první hokejový zážitek. Ve čtvrtek se stadion pro děti otevře od 16 hodin. Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice. Kromě zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů odnese zajímavý hokejový dárek.

Autor: Redakce