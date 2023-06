Byla to náhoda, nebo úmyslný doping? A nešlo o víc než jen o selhání jednotlivců?

Hokejisté musejí stejně jako ostatní dodržovat pravidla. Včetně těch o dopingu. Pokud tedy přijde kontrola, nezbývá jim než se jí podrobit. „Obecně se testování sportovců dělí na soutěžní, což je v den soutěže, zápasu, závodu a pak na mimosoutěžní testování, to je u sportovce doma či v tréninkovém centru,“ přibližuje ředitel Antidopingového výboru ČR Martin Čížek.

Černá kaňka na historické sezoně, tři hráči Hradce neprošli dopingovou kontrolou

Za použití zakázané látky hrozí dlouhý trest, který začíná na dvouletém zákazu činnosti a končí až na čtyřech rocích.

Namátková kontrola?

Jak vyplývá z informací Deníku, v případě Hradce nemělo jít o drogy, nýbrž o stimulanty.

Zarážející je však ještě jedna skutečnost. K testům si komisaři vybrali zrovna trojici, u níž odhalili použití zakázaných látek. Antidopingový výbor tvrdí, že šlo o namátkovou kontrolu, jenže…

„Za celý rok 2022 a část roku 2023 jsme testovali soutěžně dohromady 24 hokejistů a mimosoutěžně 47 hokejistů,“ říká Čížek a doplňuje: „Jednalo se o hokejisty a hokejistky nejen z extraligy, ale i z první ligy a reprezentace v kategoriích mužů, žen a juniorů.“

A tak se nabízí otázka: Byla to opravdu jen namátková kontrola? A pokud ne, kolik dalších hokejistů možná dopuje?

Kauza české hvězdy. Procházka a doping? Šikana může skončit žalobou

„Testovaný jsem za celou svoji kariéru byl jen jednou a nic se mi nikde neobjevilo. Ale přiznám se, že v tom momentě to příjemné není. Nikdy nevíte, co kde sníte, zda třeba nějaké kontaminované maso nebo cokoliv jiného,“ přiznává Jiří Vašíček, jenž v nejvyšší soutěži zapsal více než pět set startů. „Co jsem navíc zažil s ostatními kluky, tak pro všechny testované to byl opravdu nepříjemný pocit, než přišly výsledky,“ dodává bývalý hráč pražské Slavie, Komety Brno, Pardubic i Hradce.

Chybí osvěta a víc testů

Šlo o opomenutí - to naznačují hlasy z Hradce, který dal od hráčů ruce pryč.

Tak či tak, nejnovější kauza jen odhalila, že v českém hokeji není zdaleka vše v pořádku.

Zajímavá zpráva přišla nedávno ze Zlína: Generální manažer Robert Hamrla nechal otestovat měsíc po sezoně celý tým. Bylo to po sezoně, hráči vyšli negativní a o záměrech tohoto kroku lze jen diskutovat. Mnozí mají za to, že Zlín by rád Mountfield vystrnadil z extraligy.

Vraťme se však k podstatě problému a celé záhady. Testů v extralize (a dalších soutěžích) je prostě málo. Stejně tak chybí osvěta. Ve vysoce konkurenčním profesionálním prostředí, kde je výsledek až na „prvním místě“, se na ni ale zdaleka nemůžete spolehnout. Takže testovat a i trestat. Bohužel jiné cesty není.

Souhlasí i někdejší reprezentant Josef Marha, jenž nejúspěšnější část kariéry strávil ve Švýcarsku. „V Davosu jsem měl jeden až dva dopingové testy za rok, taky jsem se bál. Člověk pořád něco jí, berete v uvozovkách vitamíny a prostě nevíte, co v tom může být. Já tady mohu spekulovat, ale jestli to na obalu opravdu nebylo, tak je to problém. Výrobce si to obhájí, ale kluci budou pykat,“ řekl.

Doping v Hradci? Nálepku už nesundáte, musí přijmout trest a jít dál, říká Marha

Zmiňovaní tři hokejisté Hradce nyní čekají na verdikt. Existuje i možnost, že budou očištěni. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se však logicky nabízí otázka: Jak by dopadli u dopingového testu další hokejisté Hradce Králové?