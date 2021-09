Hradečtí zase jednou ukázali, proč mají přezdívku Lvi. Střet s úhlavním sokem v 8. kole hokejové extraligy ve třetí třetině zlomili čtyřmi brankami a vyhráli 5:2. Zaslouženě.

Ale byla to hlavně oslava sportu. Proč? Čas se mění, možná vracejí do starých kolejí. Naštěstí. První derby v sezoně mělo zase po dlouhých měsících klasickou atmosféru. Našlehané tribuny, emoce, ano i výpady mezi oběma tábory. Ale – přiznejme – i tyto nepěkné věci nám za covidu chyběli. Tak to je.

„Zápas měl super tempo, pomáhali k tomu i diváci. Je plný stadion, je to úplně něco jiného,“ lebedil si pardubický útočník Robert Říčka, vedle hradeckého gólmana Štěpána Lukeše asi nejlepší borec na ledě.

Především však mělo sportovní příběh. V hlavní roli byl brankář Hradce Štěpán Lukeš, fanoušky tolikrát vyvolávaný. Tenhle mladý muž zařídil, že Pardubice přes tlak vedly pouze 2:0.„Začali jsme výborně, měli jsme super šance,“ říkal Říčka.

Lukeš však držel, byl famózní. A od konce druhé třetiny se běh věcí začal měnit. Najednou Mountfield byl všude první, tempo vystupňoval až do zběsilé úrovně. Tak to ostatně má trenér Tomáš Martinec rád.

Proto přišla odměna. Jedna branka v poslední minutě druhé části, poté čtyři ve třetí. A snad deset minut trvající oslavy s fanoušky. „Čau, Hradečáci,“ hulákal pak do megafonu kapitán Radek Smoleňák. „Začátek nebyl nic moc, ale ten konec ano,“ dodal.

Hradec Králové – Pardubice 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 40. Perret, 46. Blain (Lev), 46. Kelly Klíma (Lalancette), 53. Jank 60. Lalancette (Perret, Oksanen) – 25. Poulíček (Paulovič, Klouček), 36. Cienciala (Mikuš, Robertson). Rozhodčí: Hejduk, Pražák – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 5334. Třetiny: 0:0, 1:2, 4:0.

Mountfield HK: Š. Lukeš – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák, Cingel, Jergl – Kelly Klíma, Lev, Orsava – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Lamper. Trenér: T. Martinec.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Robertson, Košťálek, Mikuš, Nakládal, Vála, J. Kolář , Hrádek – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, Poulíček, Blümel – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, Rohlík. Trenér: R. Král.