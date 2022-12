SKVĚLÝ TAH

„Trenér avizoval už na začátku prodloužení, že hru bez brankáře zkusíme a budeme hodně na puku. A nakonec se to parádně povedlo,“ těšilo hradeckého hrdinu Cingela. Třicetiletý forvard prožil skvělý večer. Byl to právě on, kdo 24 vteřin před koncem poslal duel do prodloužení. Radost na lavičce musel mít i trenér Lvů Tomáš Martinec, ten díky parádnímu obratu znovu dokázal ve vzájemném zápase předčit svého staršího bráchu Patrika, jenž je hlavním koučem brněnské Komety.

Bratrský souboj vyzněl lépe pro kouče Lvů. Parádní hradecký obrat řídil Cingel

„Vzhledem ke konečnému výsledku jsme samozřejmě šťastní, s bráchou hrozně nerad prohrávám. Přestože byla Kometa téměř pořád o krok napřed, tak jsme ukázali charakter,“ pochvaloval si mladší z bratrské dvojice. Dva cenné body se do nesmírně vyrovnané tabulky borcům ze soutoku Labe a Orlice opravdu hodí. Mountfield je se ziskem 42 extraligových bodů na osmém místě. Na poslední Kladno má však náskok pouhých sedmi bodů.

POSLEDNÍ ZÁPAS ROKU 2022

Do konce kalendářního roku sehrají hradečtí hokejisté ještě jedno utkání. Dnes od 17.30 se představí na ledě Litvínova. S ním mají v letošním ročníku vyrovnanou bilanci. Na začátku října na jeho ledě prohráli 2:3, doma se pak radovali z výhry 3:0. Vervě navíc poslední dva zápasy nevyšli, když prohráli s Kladnem a ve středu v Karlových Varech 0:3. V tabulce je na jedenáctém místě, na osmý Hradec ale ztrácí nicotné tři body. Východočechy stále trápí rozsáhlá marodka. V posledním duelu chyběli nemocní bratři Klímové a zranění Smoleňák, Zachar, Gaspar.

Kubala po průlomovém roce: Chci pořád růst! Nikdo neví, kde má svoje limity

„Určitě nám chybí, jsou to velmi kvalitní hráči. Na druhou stranu kluci, co je přišli nahradit, udělali skvělou práci. Každý, kdo do zápasu naskočí, ví, co má dělat. Náš styl je udělaný tak, že nehrajeme na jednotlivce, ale každá lajna hraje to samé,“ dodal Cingel.