Ve čtvrtek se v ČPP Aréně hraje další derby. V odvetě Poháru Generali České pojišťovny přivítá Hradec od 18 hodin rivala z Pardubic.

Hokejové utkání Generali Česká Cup v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Mountfield Hradec Králové (v červenočerném) v pardubické enteria areně. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

V úterý na ledě Dynama zvítězil Mountfield v rámci 3. kola fotbalovým výsledkem 1:0 a posunul se do čela skupiny C. Hlavním hrdinou zápasu byl hradecký gólman Marek Mazanec, který zlikvidoval 31 střel soupeře. ,,Kluci mi pomohli. Bojovali, bylo vidět, že zápas chceme urvat,“ konstatoval po zápase. Jeho tým čelil sedmi přesilovkám. Mazanec byl vždy ve střehu. ,,Kondičně jsem se cítil výborně. Je potřeba se dostat do zápřahu. Pauza byla dlouhá a já mám začátky vždycky pomalejší. Proto mě vychytaná nula moc těší.“