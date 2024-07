Během zhruba jednoho roku 19 občanům z celé České republiky způsobil škodu za téměř 2,7 mil. korun. Zkušenosti s fotovoltaikou neměl mimochodem žádné a jeho společnost neměla dostatečné finanční prostředky ani odborné znalosti a ani zaměstnance k realizaci jednotlivých zakázek.

Zakázky smlouval v době, kdy byl navíc v podmínce za předchozí obdobnou trestnou činnost, za kterou byl odsouzen v září 2022.

A aby toho nebylo málo, poté, co byla společnost převedena na nového společníka a jednatele, provedl neoprávněně výběry hotovosti z účtu společnosti, čímž způsobil škodu za dalších cca 60 tisíc korun.

Peníze muž používal na úhradu svých vlastních půjček. Nyní mu hrozí dva a osm let pobytu za mřížemi.

Základem bezpečnosti je správná montáž

Hasiči připomínají, že základem toho, aby byla fotovoltaika bezpečná, je především odborná montáž. Ta neodborná s vysokou pravděpodobností stála za výbuchem domu v Šonově na Náchodsku.

Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru a tím i kvalita instalací a servisu je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům.

„Je dobré, aby si zákazníci při výběru dodavatelů hlídali vedle ekonomické stability i technickou zdatnost firem a jejich montérů. Nejnebezpečnější mohou být kutilské instalace bez dozoru odborníků," připomíná Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.

Zákazníci by měli dodržovat obecné zásady nákupu průmyslového zboží, zejména vybírat certifikované výrobky, dodržovat návody a pokyny výrobců a používat jen kompatibilní zařízení. „Platí také, že lidé, kteří si do své domácnosti pořídí střešní fotovoltaiku, bateriový akumulační systém nebo tepelné čerpadlo, by měli aspoň v základu vědět, jak technologie funguje a měli možnost ji ovládat," říká Šárka Lapáčková Beránková, a dodává, že alfou a omegou je samozřejmě ve všech případech kvalitní údržba.

