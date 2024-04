Loni v prosinci poslal Krajský soud v Hradci Králové Petra Včeliše na jedenáct let do vězení za pěstování, výrobu a distribuci marihuany. Vrchní soud v Praze ale po odvolání případ krajskému soudu vrátil. Ve čtvrtek soud rozhodl znovu, trest o rok snížil. Včeliš, který je aktuálně ve vazební věznici, za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy stráví deset let ve vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.

Včeliš podle soudu nejméně od poloviny roku 2013 do zadržení policií 21. 3. 2022 pěstoval velké množství konopí, nejdříve na nezjištěných místech, od roku 2019 v Královéhradeckém kraji. Při pěstování využíval sofistikované technologie.

„Skrytým vnitřním způsobem za využití moderní a nákladné sofistikované technologie a botanických prostředků, a to řídícího počítače, soustav výbojkových svítidel, ventilačního potrubí vzduchotechniky, předřadníků a speciálních živných roztoků, takto pěstoval v opakovaných cyklech velké množství rostlin konopí v úmyslu získat vysoce prošlechtěný kultivar konopí s vysokým obsahem kanabinoidních látek a maximalizovat svůj zisk,“ popisuje se skutek v rozsudku.