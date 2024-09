CO SE V ČLÁNKU DÁLE DOČTETE?

Pro obchodování na kryptoměnových trzích neměla společnost, která byla v obchodním rejstříku jako jediný společník a jednatel formálně zapsán občan jednoho státu EU, patřičná živnostenská oprávnění a ani nebyla uvedena v rejstříku finančních subjektů u České národní banky.

Stránky firmy obsahovaly smyšlenou manažerskou strukturu obchodní korporace, kde kromě formálního jednatele společnosti tzv. bílého koně byly uvedeny další tři osoby se smyšlenou identitou, včetně padělků certifikátů jejich odbornosti. Podvodná společnost klientům rovněž prezentovala padělané potvrzení o pojištění o odpovědnosti jedné renomované pojišťovny za škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti v rozsahu 25 milionů korun.

„V rámci interního systému společnosti mohli klienti po přihlášení do tzv. virtuální kanceláře sledovat stav svých investic, údajnou výši připsaných výnosů či provizí.Toto vše obviněný muž prováděl, aby vzbudil co největší důvěru budoucích zájemců o investování do společnosti, přitom zakrýt pravou identitu osob ovládajících společnost a s vědomím, že společnost nebude schopna splnit deklarované podmínky a dostát svým závazkům,“ popsala promyšlenost celého podvodu Kormošová.

Na začátku července 2022 byla z nenadání veškerá činnost obchodní korporace ukončena, stránky se staly nepřístupnými, stávající komunikační kanály byly zrušeny a telefonní čísla byla nedostupná, čímž se společnost pro klienty stala nekontaktní. Výnosy a provize přestaly být vypláceny a investované prostředky nebyly klientům vráceny.

„Kriminalisté dále muži kladou za vinu, že se ještě v počátcích výše uvedené trestné činnosti pokoušel získat finanční prostředky i tak, že za užití neoprávněně přisvojené identity jiné osoby sjednal úvěrovou smlouvu na 100 tisíc korun. K vyplacení částky díky důsledné kontrole nebankovní společnosti však nedošlo. Z evidencí kriminalisté dále zjistili, že muž byl v polovině roku 2022 za prakticky totožnou trestnou činnost spáchanou v roce 2019 pravomocně odsouzen k 30 měsícům odnětí svobody se zkušební dobou na 3 roky. Tehdy 19 poškozeným způsobil škodu za téměř 2,3 mil korun,“ doplnila mluvčí kriminalistů další „prohřešky“ vychytralého podvodníka policejní mluvčí.

Hledáním možného pachatele se policisté zabývali rok od ukončení činnosti firmy. Následovalo několikaměsíční shromažďování dalších důkazů a hledání poškozených. Na účtech společnosti se podařilo zajistit devět milionů korun. Obviněnému muži, který je stíhaný na svobodě, hrozí 5 až 10 let ve vězení.

Mohlo by vás zajímat: Převaděčům hrozilo 16 let. Od hradeckého soudu odešli s daleko nižšími tresty