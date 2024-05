Už jednou byl kvůli drogám odouzený, nedal si ale říct a v dealování pervitinu a marihuany pokračoval. Drogy 29letý muž prodával v okolí Chlumce nad Cidlinou, policisté dealera zadrželi v obci Klamoš.

| Foto: PČR

Hradečtí kriminalisté dealera drog zadrželi v úterý 28. května ráno v obci Klamoš na Hradecku. Proti 29letému muži policejní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Drogy prodával v okolí Chlumce nad Cidlinou, a to ne poprvé. „Obviněnému klademe za vinu, že od října 2023 do doby svého zadržení ‚dealoval‘ pervitin a marihuanu v okolí Chlumce nad Cidlinou a to i přestože, byl za stejné jednání v říjnu loňského roku odsouzen,“ sdělila k případu policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Kriminalisté muže viní z toho, že měl prodat nebo za protislužbu poskytnout nejméně v 92 případech téměř 52 gramů pervitinu za částku přesahující 90 tisíc korun a nejméně 100 gramů marihuany.

„Kriminalisté při domovní prohlídce zajistili finanční prostředky pocházející z trestné činnosti, plastové sáčky s bílou krystalickou látkou, digitální váhy a zelenou sušinu připomínající marihuanu. Sám obviněný je uživatelem drog,“ dodala Pižlová.

Ve čtvrtek soudce Okresního soudu v Hradci Králové akceptoval žádost policie a muže poslal do vazby. V případě prokázání viny dealerovi hrozí až 10letý trest odnětí svobody.