„Muži pocházející z jednoho státu EU ve věku 38, 48, 51 a 56 let vnikat v nočních hodinách do kempů, kde se dostávali do chatek, stanů, karavanů a obytných přívěsů. Během uplynulých dvou měsíců měli vykrást 24 těchto obydlí a způsobit škodu za téměř 670 tisíc korun,“ popsala mluvčí královéhradeckých kriminalistů Iva Kormošová.

„Cizinci z obydlí, kde v tu dobu ve většině případů spali lidé, brali hlavně peníze a elektroniku. Největší škodu způsobili 50letému muži, který zavítal do jednoho kempu na Semilsku a kterému v druhé polovině června z auta odcizili 2 fotoaparáty a 2 objektivy v hodnotě téměř 250 tisíc korun. Cizinci byli tak tišší, že lidé se při krádeži ani neprobudili a to, že byli okradeni, zjistili až později,“ doplnila průběh krádeží mluvčí.

Pro muže si minulý čtvrtek přišla zásahová jednotka do jednoho penzionu v Děčíně. Panovala totiž důvodná obava, že by při zatýkání mohli klást odpor nebo být dokonce ozbrojeni.

Čtveřice pocházela z jedné obce, nejstarší a nejmladší z mužů jsou v příbuzenském vztahu strýc - synovec. Nyní jsou všichni obviněni z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí jim až pět let odnětí svobody.

Rozhodně se ale nejednalo o nějaké amatéry. „Z evidencí policisté zjistili, že tři ze čtveřice (38, 48 a 56 let) byli před třemi lety v Maďarsku za obdobnou trestnou činnost nepodmíněně odsouzeni k odnětí svobody. Z vězení byl nejmladší z nich propuštěn v srpnu loňského roku a oba starší na konci loňského roku. Odsouzeni byli také v Itálii, Německu a Belgii. V České republice to bude pravděpodobně jejich premiéra,“ uzavřela Kormošová.

