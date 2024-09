Nejvyšší trest dostal Imdat K. Soud ho poslal do věznice s ostrahou na pět a půl roku a dal mu také pokutu tři miliony korun. Podle předsedy senátu Petra Mráky byl právě on šéfem české větve převaděčského gangu , který měl zřejmě na starosti přepravu lidí z Turecka do Česka a následně do dalších zemí Evropské unie.

Zbytek 14členného gangu pak dostal trest vězení na tři roky. Soud mužům k dobru přičetl doznání viny. Pětice Ázerbájdžánců vinu přiznala už v přípravném řízení a díky tomu se převaděči vyhnuli peněžitým trestům. Ty dostala jen turecká část organizované skupiny, a to v rozmezí od tří milionů do 300 tisíc korun. Muži z Turecka doznali vinu až první den soudu - zřejmě pod hrozbou vysokých trestů, které jim navrhla obžaloba. „Prohlášení viny přišlo pozdě. Mohlo se ušetřit spousta času, finančních prostředků a vazby, pokud by spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl při zdůvodňování výše trestu soudce Petr Mráka. Soudní proces se 14 obžalovanými začal v pondělí a trval pouhé čtyři dny.

Před vyhoštěním ochránila Turky svatba

Turecká část gangu se vyhnula na rozdíl pd té ázerbájdžánské vyhoštění. „V případě ázerbájdžánských obžalovaných je rozhodující, že tady nemají žádné rodinné příslušníky. Zatímco turečtí obžalovaní se v mezidobí zde oženili s občankami Evropské unie,“ vysvětlil žalobce Milan Šimek, který výši trestů přijal a vzdal se práva na odvolání. Totéž učinila i turecká část gangu, Ázerbájdžánci si ponechali lhůtu pro odvolání a soud musel odpoledne prodlužovat jejich vazbu.

Hlavním důvodem nižších trestů ale byl fakt, že vedení celé zločinecké organizace funguje v Turecku. „Zde bylo rozhodující, že většina hlavních pachatelů je v zahraničí. My jsme zde vlastně ustanovili, identifikovali a odhalili českou větev trestné činnosti, ale přes tyto osoby šla pouze část běženců, nikoli celá skupina běženců, která byla dokumentována v trestní věci,“ řekl Milan Šimek. To, zda policie v dalších státech, kde mezinárodní gang působil a možná stále působí, trestnou činnost vyšetřuje, nechtěl státní zástupce komentovat.

Skupina mužů původem z Turecka a Ázerbájdžánu žijících v Česku podle obžaloby přepravila víc než dva tisíce běženců z Turecka do Evropské unie a inkasovala za to nejméně dva miliony eur. „Zájemci o migraci byli sjednáni v Turecku, tam složili peníze a poté jim byly předány kontakty na další osoby, které se vyskytovaly na migrační trase v jednotlivých zemích, přes které byl koordinován přesun,“ popisoval fungování skupiny Milan Šimek.

Samotní běženci, většinou Kurdové, letěli z Turecka do Srbska, tady nelegálně přešli hranici schengenského prostoru do Maďarska. Dál už putovali taxíky, ale i vlakovými a autobusovými spoji do Prahy a případně dál. Nejčastější cílovou zemí bylo Německo a Francie. Za převedení platili zločincům podle cílové destinace částky od 300 do 8500 euro.

Případ se začal rozplétat na Rychnovsku

Případ vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od srpna 2021 a dostal krycí jméno HATIN. Skupinu pak policisté pozatýkali na různých místech České republiky loni v červnu.

Skupině 14 mužů, složené z devíti Turků a pěti Ázerbájdžánců hrozilo za trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, který spáchali jako organizovaná skupina, až 16 let vězení. „Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté zajistili cca 900 tisíc korun v hotovosti, dvě osobní motorová vozidla a rodinný dům,“ uvedl ještě v květnu mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Celkem měla skupina převést víc než dva tisíce lidí a inkasovat dva miliony eur. Kriminalisté přišli na stopu převaděčů na Rychnovsku, a proto případ řešil hradecký krajský soud.