„Na komunikaci, kde je povolená maximální rychlost 90 km/h, jel 24letý cizinec s vozidlem značky Audi A5 rychlostí 171 km/h (po odečtu tolerance 165) a 51letý Hradečák s autem Mercedes Benz 145 km/h (po odečtu 140). Policisté oběma řidičům, u nichž byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou, na místě zadrželi řidičský průkaz. Oba řidiče oznámili správnímu orgánu, kde jim hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a 6 bodů,“ doplnila detaily mluvčí policistů Iva Kormošová.

Není to tak dávno, co v podobné situaci neuposlechli policisté výzvu Freddieho Mercuryho v písni Don’t Stop Me Now a po řidiči „šli“. Tentokrát se naopak sdělením písničky Spěchám od Hany Zagorové řídil zřejmě jeden z řidičů. Jestli měl skutečně důvod ke spěchu, policistům odmítl sdělit.

