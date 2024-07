Pod velmi přesvědčivou legendou vysokého úročení vkladů na sportovní sázky s opakovanými přísliby zaručeného zisku nabízeli za výhodných podmínek sázky na sportovní zápasy, podíly na výherních podílových tiketech, případně nabízeli za poplatek členství v neexistujících sázkových skupinách.

„Šest mužů ve věku 20, 23, 26, 28, 31 a 45 let od března loňského roku do začátku letošního ledna podvedli 17 osob z celé České republiky, kterým způsobili škodu za zhruba 5,2 mil. korun. Poškozeným slíbené výhry nevyplatili a přes opakované výzvy žádné finanční prostředky nevrátili. Nejvyšší škodu způsobili 45letému muži, který s vidinou výhry jim během 4 měsíců na různé účty zaslal téměř 1,5 milionu korun,“ popsala mluvčí královéhradeckých kriminalistů Iva Kormošová.

V čele skupiny stáli dva bratři z Litoměřic. „Všech šest mužů je obviněno z trestného činu podvod, přičemž třem z nich hrozí až 5letý trest odnětí svobody a třem až 8letý,“ doplnila právní kvalifikaci mluvčí.

Navíc se ukázalo, že pro mladšího z ústřední dvojice to nebylo první střetnutí se zákonem. „Na konci listopadu loňského roku za stejnou trestnou činnost (28 osobám způsobil v roce 2022 škodu za téměř 2,8 mil. korun) odsouzen k trestu odnětí svobody na 32 měsíců s podmíněným odkladem na 4 roky,“ uvedla Kormošová. I to byl důvod, proč dotyčný zamířil do vazby. Všichni ostatní jsou stíháni na svobodě.