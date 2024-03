Loupežné tažení Hradcem je u konce. Mladík zvládl hned šest vloupání za měsíc

Za jediný měsíc se 23letý muž v Hradci Králové vloupal do dvou provozoven, jedné garáže a vnikl na tři soukromé pozemky, tam bral vše, co se dá prodat. Může skončit až na pět let ve vězení.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock