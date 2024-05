„Nechal se vyzbrojit a vystrojit a následně se podílel na různých vojenských úkolech, jako je hlídková a strážní služba a aktivně se přinejmenším na letišti v Doněcku, Horlivce, Charcyzku a Jasynuvatě zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám,“ uvedl žalobce. Alojze P. odsoudil v nepřítomnosti loni v únoru Městský soud v Praze na 20 let do vězení za teroristický útok a účast na teroristické skupině. Na východě Ukrajiny bojoval jako odstřelovač a velitel čety nejméně do dne 31. března 2020.

Pavel F. a státní zástupce uzavřeli dohodu o vině a trestu. Muž z Hradecka se k financování terorismu ve prospěch organizované teroristické skupiny doznal a s trestem souhlasil. „V té době jsem to vnímal poněkud jinak, než je to dnes. Vidím jako svoji chybu, že jsem jednal bez rozmyslu. S Alojzem P. jsme se viděli dvakrát nebo třikrát,“ řekl v úterý u soudu Pavel F.

Na platbě se dohodli přes internetovou komunikační aplikaci. Dále uvedl, že si myslel, že penězi pomáhá uprchlíkům a že si svou chybu uvědomuje. „Jako každý slušný normální člověk musím odmítnout ruskou agresi. Nevím, co s ním (Alojzem P. - poznámka autora článku) je dnes, od roku 2017 s nimi nejsem v kontaktu. Skončil jsem s nimi,“ vysvětloval odsouzený muž předsedovi senátu Jiřímu Vackovi. Dále řekl, že po útoku Ruska na Ukrajinu poslal 20 až 30 tisíc pro ukrajinské uprchlíky.

Sedmašedesátiletému muži z Černilova u Hradce Králové hrozila trestní sazba od 3 do 12 let. Nakonec dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na čtyři léta a pokutu 250 tisíc korun. „Tento trestný čin není výjimečný, ale ani obvyklý,“ uvedl státní zástupce Martin Bílý. Obě strany se vzdaly práva na odvolání.

