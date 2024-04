CO SE V ČLÁNKU DÁLE DOČTETE?

Policie našla 17 kilo marihuany a stovky rostlin

Ve čtvrtek stanul Václav V. před soudem. A eskorta ho přivezla z hradecké věznice v poutech. Na konci ledna ho totiž soud poslal do vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí. Obžaloba mu tentokrát kladla za vinu, že ve dvou stodolách u svého domu od roku 2020 až do osudného října loňského roku pěstoval konopí.

„Zřídil pěstírnu konopí, v níž skrytým vnitřním způsobem za využití botanických a technických prostředků vypěstoval v blíže nezjištěném počtu cyklů blíže nezjištěný počet rostlin konopí s vysokým obsahem kanabinoidních látek,“ uvedl žalobce Jan Vodička před soudem. Sofistikovaná pěstírna byla vybavená speciálními lampami, vzduchotechnikou a kriminalisté v ní našli téměř 17 a půl kila usušené marihuany a dalších 255 vzrostlých rostlin konopí v květináčích.

Před dopraváky se schoval do pěstírny. Teď ho za pěstování marihuany poslal Krajský soud v Hradci Králové na 7 let do vězení.

„Z nichž mohl vyrobit celkem nejméně 17 kilogramů toxikomanicky upotřebitelné sušiny drogy marihuany,“ dodal státní zástupce.

K pěstování se doznal, ale bojoval za nižší trest

Obžalovaný invalidní důchodce před soudem nezapíral a skutek doznal: „Určitě mě to mrzí, jsem si vědom následků na syna a manželku,“ litoval Václav V. Obě strany se už předem pokusily dohodnout, ale neshodly se na výši trestu. Před soudem pak obžalovaný učinil prohlášení o vině, takže soud už jen řešil výši trestu. Za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami muži hrozilo od 8 do 12 let.

Státní zástupce navrhoval 8 let, tedy dolní hranici trestní sazby. „Pan obžalovaný není osobou trestně zachovalou. Odkazuji na poslední dvě soudní rozhodnutí. Dopustil se trestné činnosti v podmínce a jedná se o recidivistu," uvedl v závěrečné řeči Jan Vodička. Obhájce naopak uvedl, že samotná trestní sazba je v případě marihuany přísná. „Byl to takový amatérský pokus doma si vypěstovat marihuanu. Jedná se o marihuanu, nejedná se o tvrdé drogy. Můj klient se doznal, svého činu lituje, mrzí ho to. Určitě si nějaké ponaučení najde,“ bránil svého klienta Jiří Slezák.

Soud nakonec poslal Václava V. do vezení na souhrnný trest 7 let, nařídil propadnutí drog, vybavení pěstírny a přidal také zákaz řízení na dva roky. „Je to problematická osoba, opakovaně se dopouštěl trestné činnosti. Vždy se to ale řešilo podmíněným trestem, je schopen nějaké sebereflexe,“ vysvětloval rozsudek senátu jeho předseda Petr Mráka. Odsouzený se práva na odvolání vzdal, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání.