Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu k hradeckému krajskému soudu na 14 cizinců, které žalobce viní z organizování nelegální migrace z Turecka do Česka nebo dále do dalších zemí EU. Všichni obvinění zůstávají ve vazbě. Dva z obžalovaných bydlí na Rychnovsku.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Za umožnění nedovoleného překročení státní hranice nejméně 2000 migrantů, převážně tureckým Kurdům, hrozí každému z členů gangu 10,5 roku až 16 let vězení. ČTK to ve středu řekl státní zástupce Milan Šimek. Podle něj jde v Česku o největší organizovanou skupinu převaděčů, která byla v zemi zadržena.

„K trestné činnosti docházelo v období od května 2021 do června 2023, kdy byli zadrženi. Pachatelé jsou všichni cizí státní příslušníci. Devět z nich má tureckou státní příslušnost, z nich jeden v mezidobí získal české občanství. Pět obžalovaných má ázerbájdžánskou státní příslušnost," uvedl Šimek.

Příslušnost hradeckého krajského soudu ve věci je odůvodněna tím, že pachatelé podle obžaloby v organizované zločinecké skupině trestnou činností získali prospěch velkého rozsahu, a to přes deset milionů korun. „Trestná činnost, která se týkala území celé ČR, vyšla najevo v obvodu Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou, kde bydlí dva z obžalovaných, a objednali tam taxikáře, který běžence převážel z Maďarska do Německa," řekl Šimek. Taxikář mezi obžalovanými není.

VIDEO: Šestici podvodníků policie eskortovala z Ukrajiny do Hradce Králové

Hlavními pachateli jsou tři obžalovaní s tureckou státní příslušností. „Byli příbuzní, a to i ve vztahu k pachatelům, kteří jsou v Turecku a zajišťovali nábor možných zájemců o nelegální migraci do Česka a dál do zemí EU," sdělil Šimek.

Turecká justice na žádost o spolupráci z Česka podle něj dosud nereagovala. „Podezřelé osoby v Turecku proto zatím nelze stíhat," dodal Šimek.

Podle podané obžaloby skupina od běženců získala nejméně dva miliony eur (49,5 milionu korun). Jako výnos z trestné činnosti se podařilo zajistit u jednoho z obžalovaných hotovost v přepočtu asi 900 tisíc korun. „Dále byly zajištěny nemovité věci a osobní motorová vozidla jako náhradní hodnota za výnos z trestné činnosti," doplnil státní zástupce.

Obžaloba čítá téměř 16 tisíc listů, klíčovými důkazy jsou odposlechy telefonních hovorů, které obžalovaní vedli v kurdském jazyce.

Informaci o zahájení stíhání v případu s krycím názvem HATIN zveřejnila Národní centrála proti organizovanému zločinu loni v červnu. Tehdy uvedla, že obvinila 13 cizinců a jednoho Čecha. O posunu v kauze, že kriminalisté navrhli obviněné obžalovat, 21. května informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

