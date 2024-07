Motiv se soudu rozkrýt nepovedlo

Předseda senátu Luboš Sovák připomněl důkazy, ale i to, že motiv zůstává zahalený tajemstvím: „Motiv zjištěn nebyl, těžko říct, co se mezi obžalovaným a poškozeným na místě odehrálo.“

Nejasnost motivu zmínil i advokát obžalovaného. „Motiv určitě nevíme, došlo tak k nějaké hádce, u které nikdo nebyl, bohužel se můžeme jen domýšlet, co bylo příčinou toho střetu,“ řekl novinářům po vynesení rozsudku Jiří Slezák.

Obžalovaný před soudem nevypovídal a o motivu neřekl nic ani policii. V první den soudu ale komentoval výpověď jednoho ze svědků, že na nádraží nebyl.

Trest vězení a odškodné pro rodinu

Soud poslal Jana B. na 18 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále má zaplatit odškodné rodičům oběti 575 tisíc korun a 500 tisíc pak nejstarší sestře zavražděného mladíka. Dalších 10 tisíc pak musí zaplatit zdravotní pojišťovně za zásah záchranky na místě tragédie.

Předseda senátu při komentování rozsudku uvedl, že obžalovaný má sice podle znaleckých posudků výrazně sníženou inteligenci, ale byl si vědom toho, co dělá. Nebyl ani ovlivněný psychickou chorobou, ani drogami či alkoholem.

Obžalovaný si vyslechl rozsudek s rukama zkříženýma na prsou a s pohledem upřeným do hlediště jednací síně.

„Já si myslím, že takové velké rozhodnutí je hodné přezkoumání,“ řekl novinářům po vynesení rozsudku obhájce Jiří Slezák na otázku, zda svému klientovi doporučí odvolání proti trestu. Lhůtu si ponechala i státní zástupkyně. Obě strany přijaly rozhodnutí o prodloužení vazby do doby, než bude rozsudek pravomocný.

Až ho pustí, pomstíme se mu

Jan B. si v poslední den procesu vyslechl od blízkých oběti nadávky a výhrůžky. „Pomstíme se mu, až ho pustí, život za život,“ vzkázal z chodby soudu pachateli jeden z přítomných mužů.

S výší trestu nebyla spokojená ani nejstarší sestra oběti. „Já s takovým rozsudkem nesouhlasím, je to nespravedlivé. Žádám doživotí. To prostě takhle nejde, aby takový blázen zabíjel malé děti. Pak ho propustí za 18 let, nebo na půlku domů a potom to bude dělat znovu. To je spravedlnost? Není,“ uvedla Tereza D.

Důkazy o vině byly přesvědčivé

Lenka Faltusová považovala nashromážděné důkazy proti 33letému muži za dostatečné: „Podstatnými jsou kamerové záznamy jednak z nádraží a posléze i z ubytovny, kde se pan obžalovaný zdržoval, jimiž bylo vyvráceno, že v době, kdy mělo k útoku dojít, se na té ubytovně skutečně nenacházel a nacházel se na hlavním nádraží.“ Kamery zachytily, jak pachatel a oběť společně odcházejí na první nástupiště i samotný útok.

Proti obžalovanému vypovídali v minulém týdnu svědci, kteří ho viděli odcházet s obětí na místo vraždy. Zavražděný mladík měl na těle 25 bodnořezných ran, dvě pak byly smrtelné. Přítomnost obžalovaného na místě činu pak naznačují i stopy, na jeho oblečení našli kriminalisté krev oběti.

Muž vraždil v podmínce

Třiatřicetiletý muž byl od roku 2008 byl pětkrát odsouzený. Postupně dostal trest veřejných prací, dvakrát podmínku a dvakrát nepodmíněný trest vězení.

„Byl odsouzený zejména za krádeže a také za útok na úřední osobu. V současné době je ve lhůtě podmíněného trestu, takže spáchal tento skutek v podmínce,“ připomněla Lenka Faltusová v průběhu soudu. Už minulou středu znalci vyloučili duševní chorobu obžalovaného, uvedli ale že má sníženou inteligenci a je impulzivní.