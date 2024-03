„Začala se přibližovat směrem k poškozenému a demonstrativně sekáčkem šermovala proti jeho horní polovině těla a krku, a toto jednání doprovázela slovy, že se ho nebojí a zabije ho, na to poškozený reagoval aktivní obranou, kdy ji uchopil za obě ruce a snažil se jí kuchyňský sekáček vzít,“ četla z obžaloby před soudem státní zástupkyně Lenka Faltusová. Na policii se Miroslava Š. následně k útoku přiznala a soud ji poslal do vazby.

Žena už má za sebou čtyři rozsudky. Za velmi podobné násilí byla už odsouzena. Poprvé v roce 2003 a pak v listopadu před deseti lety. V druhém případě ji hradecký soud poslal za pokus o vraždu na 7 let do vězení. Tehdy napadla pod vlivem alkoholu v kuchyni tehdejšího partnera nožem a víc než 10krát ho bodla.

„Je to jako ze špatného filmu. Tehdy to byla také vztahová záležitost. Pan poškozený obžalovanou trápil. Bylo to podle identické šablony jako v tomto případu,“ komentoval trestní minulost Miroslavy Š. předseda trestního senátu Krajského soudu v Hradci Králové Miroslav Veselský.

Ještě bohatší trestní kariéru má za sebou její poslední partner. Odsouzený byl hned pětkrát, například za ublížení na zdraví s následkem smrti, za nebezpečné vyhrožování, neplacení výživného nebo za řízení pod vlivem alkoholu.

Obžalovaná se ke zločinu přiznala a spolupracovala s policií. Vypověděla, že po propuštění z vězení v roce 2021 absolvovala protialkoholní léčení. Pak ji, jak u soudu tvrdila, k příležitostnému pití sváděl její poslední partner. „Do doby, než jsem ho potkala, jsem nepila. Nepotřebovala jsem alkohol, žila jsem řádný život, neměla jsem žádné problémy,“ uvedla Miroslava Š. Před soudem pak několikrát vyjádřila lítost nad tím, co se stalo: „Z celého srdce lituji toho, co se stalo. Není den, abych na to ve vazební věznici nemyslela, trápím se tím, říkám si, proč se to stalo, proč jsem se s tím dotyčným vůbec stýkala.“

Podle znalce obžalovaná nebyla v době spáchání útoku alkoholem významně ovlivněná. „Byla si vědomá, že se poškozený nebyl schopný účinně bránit. Agresivitu zvládá, není primárně agresorem. Motivací byla pravděpodobně potřeba bránit se proti násilnému zacházení,“ stálo ve znaleckém posudku. Podle odborníků je možné i zpětné zařazení do společnosti.

Miroslavě Š. hrozil trest od 5 do 12 let vězení. Státní zástupkyně navrhovala 5 a půl roku. Podle Lenky Faltusové obžalovaná odvracela útok, ale nejednalo se o nutnou obranu. Obhájce pak připomněl, že souzená žena lituje svého činu, bránila se útoku a přiznala vinu.

Trestní senát nakonec ženu odsoudil k pěti letům vězení do věznice s ostrahou a následně jí nařídil protialkoholní léčbu. Také má poškozenému zaplatit bolestné ve výši bezmála 48 tisíc korun.

„Po velmi pečlivé úvaze jsme došli k závěru uložit jí trest na dolní hranici sazby,“ komentoval rozsudek trestního senátu soudce Miroslav Veselský. Senát nenašel přitěžující okolnosti, naopak jednala v silném rozrušení, bránila se, k činu se přiznala a činu litovala. „Proboha, zkuste se nad sebou zamyslet, abyste neskočila lep podobnému individuu. Nikdy se s chlapem nehádejte v kuchyni. Zkuste sekat latinu,“ mluvil do duše odsouzené po vynesení rozsudku soudce Miroslav Veselský.