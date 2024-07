Krev oběti našli policisté na oblečení obžalovaného

Následně předseda trestního senátu Luboš Sovák četl listinné důkazy, především pak závěry odborníků z Odboru kriminalistické techniky a expertiz.

Z něj vyplynulo, že vražedný nástroj nalezli kriminalisté na místě činu rozlomený na dva kusy. Od rukojeti se odlomila čepel, které byla také ohnutá. Na zbrani nenašli policisté otisky prstů. „Na čepeli byla prokázaná přítomnost lidské krve,“ četl ze zprávy kriminalistických techniků Luboš Sovák. Krev byla podle expertizy DNA oběti. Krev oběti nalezli kriminalisté také na teplácích a botách, které na sobě měl obžalovaný v době vraždy.

Kamerové záznamy jasně ukazují na obžalovaného

Jasněji pak svědčí v neprospěch Jana B. kamerové záznamy. Na nich odchází těsně před tragédií z nádražní haly na 1. nástupiště společně s obětí. Kamery zachytily i samotnou tragédii a útěk Jana B. z nádraží a jeho návrat na ubytovnu, kde ho do hodiny po činu zadržela policie.

Podívejte se na dramatické video ze zadržení pachatele:

Podívejte se na dramatické video ze zadržení muže podezřelého z vraždy v Hradci Králové. | Video: PČR

„I když nám obžalovaný tvrdil, že tam vůbec nebyl, že tam byl někdo jiný, tak se tím kamerovým záznamem i výpovědí svědků potvrzuje, že tam byl,“ řekla Deníku státní zástupkyně Lenka Faltusová. „Kamerový záznam je objektivním důkazem. I když bychom připustili, že svědci byli subjektivně zaujatí, tím objektivním důkazem je kamerový záznam,“ dodala žalobkyně.

Už ve středu dva bratranci zavražděného mladíka uvedli, že ho viděli s Janem B. odcházet na nástupiště, kde následně nalezli svého příbuzného smrtelně pobodaného v kolejišti. Samotný zločin neviděli. Třetího z klíčových svědků se soud pokoušel opakovaně a neúspěšně předvolat.

Obžalovanému hrozí až 20 let vězení

Jan B. odmítl před soudem vypovídat. Od roku 2008 byl pětkrát odsouzený. Postupně dostal trest veřejných prací, dvakrát podmínku a dvakrát nepodmíněný trest vězení. „Byl odsouzený zejména za krádeže a také za útok na úřední osobu. V současné době je ve lhůtě podmíněného trestu, takže spáchal tento skutek v podmínce,“ připomněla Lenka Faltusová. Už ve středu znalci vyloučili duševní chorobu obžalovaného, uvedli ale že má sníženou inteligenci a je impulzivní.

Janu B. hrozí za vraždu trest vězení od 15 do 20 let. „Podmínky pro uložení výjimečného trestu dle mého názoru nejsou splněny. V návrhové části obžaloby navrhuji trest okolo 18 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ dodala Lenka Faltusová. Rozsudek vynese trestní senát Krajského soudu v Hradci Králové s největší pravděpodobností v pondělí 15. července.