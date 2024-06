V pondělí 41letý muž z Hradecka policistům oznámil, že se pravděpodobně stal obětí podvodu. Podvodníkovi dlouho odolával, nakonec mu ale peníze poslal, a to pořádný balík. Na více než 3 miliony korun si dokonce půjčil.

„Od poloviny března mu měl několikrát volat neznámý muž, který mu sděloval, že má u jejich investiční společnosti tři čtvrtě bitcoinu a že mu ho chtějí poslat. Několikrát poškozený muž volajícího odmítl s tím, že nikdy do kryptoměn neinvestoval a žádné bitcoiny tak nemůže mít. Nátlaku podlehl přibližně po 14 dnech poté, co mu zavolala žena a pohrozila, že pokud si částku nevyzvedne, tak ji pošlou na charitu,“ popsala strategii podvodníků policejní mluvčí Iva Kormošová.

Od té doby to podle mluvčí jelo jako po másle. „Muž si založil kryptoměnovou peněženku, nainstaloval si program pro vzdálenou správu, poslal první částku kvůli finančnímu ověření pak za licenci, na daň z příjmu, další ověření atd. Od poloviny dubna tak muž dohromady odeslal téměř 3,1 milionu korun, přičemž si více jak polovinu této částky půjčil od rodiny, známých, banky i nebankovních institucí,“ popsala Kormošová.

Policisty zaskočila nevídaná drzost podvodníků. Za policií ho totiž poslali oni sami. „S čím se královéhradečtí policisté ještě nesetkali je to, že po zaslané poslední částce osoba z investiční společnosti muži napsala, že už po něm žádné peníze chtít nebude, že je to jeho práce, nemá cenu vést další řeči a že může podat trestní oznámení. Po tomto sdělení konečně muži došlo, že naletěl podvodníkům,“ podotkla mluvčí.

Případ vyšetřují kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality, za podvod hrozí pachateli trest odnětí svobody na 2 až 8 let.

Policie apeluje na veřejnost:

Nevěřte neznámým volajícím. Uvědomte si, že kdokoliv se na telefonu či internetu může vydávat za kohokoliv. V žádném případě nikdy neposílejte peníze osobám, které neznáte - tedy pokud o ně nechcete přijít. Neinstalujte si do počítače programy pro vzdálenou správu, čímž pak dáte podvodníkovi možnost mít nad vaším počítačem plnou moc. Nesdělujte nikomu svá přihlašovací hesla do bankovnictví i jakákoliv jiná, potvrzovací kódy, čtěte pozorně, co potvrzujete a podobně. Své internetové bankovnictví si střežte jako oko v hlavě.