/VIDEO/ Pro dvojici cizinců si minulý týden došla zásahovka v Chomutově. Muži ve věku 29 a 30 let jsou nyní stíháni pro dlouhou sérii vloupaček, kterých se měli dopustit napříč celým Českem. Několik „akcí“ provedli i v Královéhradeckém kraji v několika případech ale zamířili také do zahraničí.

Pro muže si přišla zásahovka v Chomutově | Video: Policie ČR

„Obviněným mužům krajští kriminalisté kladou za vinu, že od prosince 2023 do konce února letošního roku se nejméně v 15 případech vloupali do rodinných domů po celé České republice. „Navštívili“ Královéhradecký kraj, Liberecký, Středočeský, Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský a nenechali si ujít ani "kouzlo" kraje Plzeňského.Terčem jejich protiprávního jednání byly rodinné domy, ze kterých „brali“ zejména finanční hotovost, zlato a šperky, přičemž na těchto odcizených věcech způsobili škodu přesahující 1,2 milionu korun a další nemalou škodu 260 tisíc korun způsobili na poškozeném majetku právě při násilném vnikání do nich,“ popsala mluvčí policie Královéhradeckého kraje Šárka Pižlová.

Modus operandi byl vždy velmi podobný. Přijížděli z Polské republiky vždy na pár dní do Čech, kde si nejprve „vytipovali“ rodinný dům a zmonitorovali zvyky dané rodiny. Do objektů vstupovali přes den, když majitelé nebyli doma a téměř pokaždé se jejich návštěva nedala, s ohledem na nepořádek, přehlédnout.

Při zadržení měli u sobě věci, které užívali při páchání svých zlodějin, včetně oblečení. Samotný nakradený majetek se ale zajistit nepodařilo.

Jak se při vyšetřování ukázalo, své výjezdy nesměřovali zadržení pouze do České republiky. Mířili i na Slovensko, do Rakouska, Španělska a jeden z nich byl dokonce odsouzen v Gruzii k trestu odnětí svobody na 3 roky.

„Minulý týden vrchní komisař zaslal státnímu zástupci návrh na vzetí obviněných mužů do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a oba jsou stíháni vazebně. Policisté jednoho z nich eskortovali do vazební věznice v Hradci Králové a druhý „pobývá“ již v Liberci.V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let,“ doplnila mluvčí a dodala, že s největší pravděpodobností bude v následujících měsících trestní stíhání u cizinců ještě rozšířeno a to o nejméně 10 skutků obdobného charakteru. Škoda se ještě může navýšit o další 1,8 milionu korun.

Případ překvapil i zkušené kriminalisty. Nepamatují, navzdory dlouhodobé práci, takové „lumpy“, jako byli tito dva. Chovali se velmi arogantně a ani v nejmenším s nimi nespolupracovali.

