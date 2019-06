Nadchli špičkovou akrobacií, výjimečnými fyzickými a artistickými výkony. Vše v precizním provedení. "Show jsme uváděli už téměř 700krát. V Trutnově to ale byla česká premiéra," přiznali umělci z Adelaide.

K jejich našlapané show jim přitom stačila malá plocha, sotva čtyřikrát čtyři metry. Na gymnastických žíněnkách položený koberec a obyčejné světelné sloupky v každém rohu. Nejmladší diváci seděli jen pár centimetrů od okraje prostoru, ve kterém artisté přes hodinu doslova řádili. Salta, přemety, neobvyklé pozice, prostě ekvilibristika a akrobacie, která přiváděla publikum opakovaně k potlesku.

Lidé z Gravity Other & Myths se do Trutnova budou opakovaně vracet. V létě budou mít rezidenci v Uffu. Příští rok by se někteří měli stát učiteli v cirkusové škole, kterou hodlá principál festivalu Libor Kasík otevřít právě v okresní metropoli pod Krkonošemi.