Festival Jeden svět tak upozorňuje na otázku identity a její různé podoby v současném globalizovaném a zároveň politicky rozděleném světě. „Pro mě osobně to znamená zázemí, identitu, které dávají člověku sílu posouvat hranice a překonávat vlastní předsudky,“ svěřila se nám hlavní koordinátorka festivalu Pavlína Binková. Téma bezpečné blízkosti rezonuje svým způsobem ve všech letošních dokumentech, vybírat můžete z 15 snímků.

Péče o blízké

Jeden svět zahájí ve čtvrtek 21. 3. v 19 hodin polský dokument Láska a prázdná slova. Ten přináší téma aktuální a pro mnohé palčivé – péči o partnera trpícího Alzheimerovou chorobou. „Téma péče o blízkou osobu je obecné, týká se, anebo se bude týkat, téměř každého z nás a vlastně odhaluje kvalitu života a vztahů ve společnosti. Popisuje náročnou situaci, kdy se musím něčeho vzdát a možná i přehodnotit vlastní život,“ dodává Pavlína Binková. Jak tuto životní situaci zvládat, divákům v následné debatě poradí Iva Rejlová z Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou. Pokud vás téma zajímá, nenechte si ujít odpolední páteční projekci dokumentu América. „Je svým způsobem okouzlující, jak k péči o starou babičku přistupují tři mladí muži. Určitě je to dané jihoamerickou mentalitou a pro nás Evropany to může být inspirativní,“ prozrazuje Binková.

Nenechte si ujít

Jedním z pomyslných „zlatých hřebů“ festivalu bude večerní projekce v sobotu 23. 3. Od 19 hodin je připraven snímek Novaja o ruských nezávislých novinách Novaja Gazeta. Ten popisuje rutinní práci novinářů a řešení nestandardních událostí, při nichž je často ohrožen jejich život. V souvislosti s tím přijal pozvání novinář a vedoucí domácí rubriky týdeníku Respekt Ondřej Kundra a redaktor investigace.cz Jakub Šimák. „Těšíme se, že se nám podaří otevřít debatu s diváky na téma existence svobodných médií ve světě, který je plný politických tlaků a fake news,“ říká Binková a dodává: „Dosvědčuje to i snímek #FollowMe, jenž ukazuje na podvodné praktiky na sociálních sítích.“

Jeden svět tradičně uvádí snímky s nelehkými tématy. Jen pro silné povahy je pozdně večerní páteční projekce severského dokumentu Utøya. Nebylo jistě jednoduché tak neobvyklým, citlivým a přitom velmi působivým způsobem zrekonstruovat události, k nimž došlo při útoku na letní tábor v roce 2011 v Norsku. Nelehké téma a svědectví přináší též dokument Na jejích bedrech. Obrovskou vytrvalost a odhodlání musela prokázat jezídka Nadia Murah - podařilo se jí uprchnout ze sexuálního otroctví Islámského státu - když chtěla dosáhnout spravedlnosti a pomoci pro svůj lid. Za své úsilí nakonec v loňském roce získala Nobelovu cenu za mír. „Tenhle snímek je hodně o fungování mezinárodních organizací a my jsme rádi, že debatovat přijede bývalý ředitel humanitární organizace Care Jan Koubek Kejzlar,“ říká Binková. A nelehké téma do třetice: jaké to je opustit extremistickou organizaci? Prozradí to hrdinové snímku Exit: dát extremismu sbohem a osobní zkušeností doplní novinářka a bývalá členka Sládkovy republikánské strany Andrea Cerquiová.

Jak na inkluzi

Současným žhavým a diskutovaným tématem je inkluze. Jeden svět proto v neděli 24. 3. dopoledne uvádí korejský dokument Čonhova planeta. Ten poměrně poetickým způsobem ukazuje, jak dokážou korejští učitelé a žáci postupně zvládnout a přijmout svého problematického spolužáka Čonhu. Zda je možné zvládnout to i u nás, divákům prozradí speciální pedagožka Olga Talášková z Nového Města nad Metují. „S hůře zvladatelnými dětmi si u nás systém často neví rady a hned je posílá do zvláštní školy. Dokazuje to i snímek Volání divočiny o dvou docela divokých klucích, kteří však nemohou za rodinnou konstelaci, do níž se narodili,“ upozorňuje Binková.

Jeden svět pro všechny

Jeden svět to nejsou jen filmy. Návštěvníci mohou navštívit dílnu Nebojte se sítí, jež jim usnadní používání Instagramu a Facebooku, nebo si vyzkoušet sítotisk. Prostor Kolárova divadla zaplní fotografie českého fotografa Jindřicha Štreita Romské děti, rodina, výchova, vzdělání a výstava ZUŠ O pravdu? V prostoru foyer bude po celou dobu festivalu možné shlédnout filmy ve virtuální realitě. Jeden svět se také již třetím rokem snaží, aby byl pro všechny. Znamená to, že označené projekce jsou překládány do znakového jazyka a provoz festivalové kavárny letos zcela převzala náchodská tréninková kavárna Láry Fáry.

Michaela Plchová