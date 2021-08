„Konec prázdnin znamená pro mnoho lidí návrat do pracovního režimu, pro žáky a studenty návrat do školy. Diváci proto jistě uvítají malé odlehčení v podobě filmového bonusu. Věříme, že Prvok bude pěknou příležitostí pro rozloučení s prázdninami – tím spíš, že v tomto termínu je promítání zdarma,“ zvou na promítání pracovníci kina.

Hartlova komedie je jedním z nejúspěšnějších letošních filmů. Příběh o čtyřicátnících, kteří se snaží být ještě „opravdovými“ muži, s humorem řeší krizi středního věku. Čtveřici kamarádů si ve filmu zahráli Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann.

Díky podpoře města Projekt Zpět do kina! celkem uvede v Bio Central pětici filmů zdarma. Zatím diváci mohli vidět tři z nich. Po Prvokovi bude ještě následovat promítání digitálně restaurovaného filmu Až přijde kocour, který bude v září uveden v rámci Akademického filmového klubu.

Cílem projektu Zpět do kina! je vrátit diváky zpátky do kinosálu. „Koronavirová“ pauza, který trvala od poloviny října 2020 do konce letošního května, byla pro kino velice nepříjemná. Mimo příjmů ze vstupného a dalších služeb, znamenala také to, že lidé během lockdownu více využívali různé online a streamovací služby, na kterých kulturu konzumovali. Ztratilo se tam ale to, co je pro filmový a kulturní zážitek nejzásadnější – sdílení s dalšími diváky a atmosféra klasického kina. Projekt Zpět do kina! usiluje o to, aby se tento společný zážitek vrátil – v prostředí, které je pro něj určené a s možností strávit po filmu příjemné chvíle třeba u sklenky vína.