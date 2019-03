Bude to téměř stejná sláva jako 6. března 1969, kdy bylo moderní dobrušské kino (jako patnácté v republice) slavnostně otevřeno uvedením celostátní předpremiéry barevného širokoúhlého filmu Pražské noci.

Promítání pro veřejnost začalo hned o den později československou premiérou amerického filmu Král Artuš a jeho družina. Co však první projekci předcházelo?

"Na stavbě kina bylo odpracováno celkem 13 161 brigádnických hodin a do konce roku 1968 byly skutečné náklady na stavbu Kčs 2 441 144,05. Ve skutečných nákladech je zahrnuto i strojní vybavení kina a vnitřní zařízení budovy včetně restaurace," uvedl tehdejší předseda MěstNV v Dobrušce Bohuslav Škočdopole v článku zveřejněném v Dobrušském zpravodaji.

A dnes? V roce 2010 vzniklo z panoramatického kina 70 víceúčelové kulturní zařízení, nazvané Společenské centrum - Kino 70, které neslouží jen k promítání filmů, ale i pro pořádání koncertů, divadelních představení, besed nebo výstav. Společně s rekonstrukcí budovy prošla modernizací také promítací technika. Kino bylo kompletně digitalizováno, vybaveno žádanou 3D technologií. Sál s komfortními sedadly a kvalitním ozvučením systémem 5+1 má nyní kapacitu 309 míst.

Oslava nabídne vzpomínky i knihu, která ještě nevyšla

Oslava padesáti let existence se uskuteční 5. března od 19 hodin a bude mít dvě části. Na úvod zazní vzpomínky zaměstnanců a lidí, podílejících se na stavbě kina. Účastníci večera se díky dramaturgii pak symbolicky přenesou o půlstoletí zpět. Na plátně se objeví klasická grafická sklíčka - mezi nimi nemůže chybět dříve nezbytný slogan Vítáme vás. Pak přijde na řadu Československý filmový týdeník, konkrétně č. 10 z roku 1969.

"Dále je připravena ukázka z filmu Pražské noci, vůbec prvního filmového představení, které bylo kdy možno v dobrušském kině zhlédnout. O odborný úvod se postará přední filmový historik Pavel Taussig, který zároveň uvede projekci dokumentu Pokračování příště jako vzpomínku na natáčení slavného seriálu F. L. Věk," prozradil hlavní pořadatel Pavel Štěpán.

Ovšem stranou nezůstane ani skutečná postava F. Vl. Heka, jehož 250. výročí narození připadá na 11. dubna t.r., což připomene bývalý ředitel muzea Jiří Mach.

V druhé části přijde na řadu beseda se zajímavými hosty, které spojuje již zmiňovaný seriál. Na pódiu se objeví profesorka Eva Vosková - seriálová Márinka Snížková, Jan Bösser – bývalý dětský herec (F. L. Věk - 6 let), Jindřich Hrdý – představitel studujícího Františka, dnes známý pražský zlatník. Účastníkům večera bude představena obálka nové knihy Pavla Taussiga s názvem „Radoslav Brzobohatý aneb František z Dobrušky“. Slavnostní večer okoření filmové melodie v podání ženského pěveckého sboru Vlasta a zpěvák Tomáš Bartoš se svým hostem.

Půlstoletí kina v dokumentech

Půlstoletí dobrušského kina připomene i výstava v přísálí a v malém sále, která dle slov Pavla Štěpána nemá v historii kina obdoby. Bude rozčleněna do pěti základních bloků. První panely jsou věnovány nejstarší historii kina v Dobrušce a stavbě nové budovy Kina 70. Navazují panely o akcích v kině, o činnosti filmového klubu, přestavbě kina a poslední dekádě. Pátá sekce patří seriálu F. L. Věk a Dobrušské filmové klapce.

Dejme na závěr ještě jednou slovo Pavlu Štěpánovi. V čem je podle něj dobrušské kino výjimečné a specifické? "Výjimečné je určitě v tom, že si ho postavili dobrušští občané sami, a to brigádně v Akci Z. Na konci šedesátých let bylo vybaveno tou nejmodernější promítací technologií, která byla v republice k dispozici - technologií 70 mm filmu. Vždyť i stroje UM 70 (ryze československé konstrukce - jeden je vystaven ve vestibulu kina), které zde byly nainstalovány, obdržely na světové výstavě Expo 67 v Montrealu hlavní cenu za nejlepší strojírenský výrobek! A co se týká současné doby? Je potěšitelné, že se mu stále daří přilákat velké množství diváků. Důležitý je rovněž fakt, že se mu téměř vždy věnovala značná pozornost ze strany jeho provozovatele."

Dana Ehlová