/VIDEO/ Nejdrsnější muzika, brutální sado maso praktiky, nespoutané šílenství v diváckém kotli, extravagantní účesy, tetování a piercing na všech možných i nemožných místech, bizarní masky. Ale také výhradně veganská a vegetariánská strava, pivní revoluce, charita ve prospěch Lékařů bez hranic a výzvy k ekologii a nulové toleranci k projevům násilí.

Festival Obscene Extreme láká metalovou komunitu z celého světa. Loni přijelo do Trutnova 73 národů z celého světa. | Foto: Miloš Šálek

To bude festival Obscene Extreme, který začne ve středu v areálu trutnovského Bojiště. Není to jen hudební řádění nejtvrdšího kalibru. Kosmopolitní setkání vyznavačů různých stupňů metalu láká fanoušky z celého světa. Loni si našlo cestu do Trutnova 73 národů ze všech kontinentů vyjma Antarktidy. Mezi nimi Indové, Chilané, Keňané nebo Nepálci.