Pardubice - Jeden z největších festivalů elektronické hudby v republice – Summer of Love – možná opustí Pardubice.

Summer of love 2008 | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Na úterním prvním poprázdninovém jednání pardubických zastupitelů totiž zaznělo několik stížností na hluk. K tomu se objevila informace z Dostihového spolku, že tento správce areálu zvažuje, že již pořadatelům festivalu pronájem neumožní. Z technických důvodů.

K hluku, který doprovázel letošní, v pořadí již dvanáctý ročník Summer of Love, se na úterním veřejném zasedání Zastupitelstva města Pardubic vyjádřil zastupitel Jan Jedlička (KSČM). Podle něj byla hlukové zátěži opět vystavena velká část obyvatel města a stálo by za zvážení, zda by se taková akce měla vůbec na území města konat.

Obdobný názor vyslovila i starostka svítkovského městského obvodu Zuzana Zlesáková (ODS). „My nemáme naštěstí problém s hlukem, ale s parkováním a masami lidí,“ upřesnila svou výtku starostka. Do debaty se nečekaně vložil zastupitel Miroslav Petráň (Sdružení pro Pardubice), který je zároveň předsedou představenstva Dostihového spolku Pardubice. Právě ten spravuje dostihový areál, na němž se festival s návštěvností několika tisíc milovníků této zábavy poslední roky odehrává. „Možná se to vyřeší samo tím, že z technických důvodů je sem již nebudeme moci pustit,“ uvedl Miroslav Petráň s tím, že spolek v areálu provedl takové úpravy, které by pořádání takového festivalu vylučovaly.

Aleš Bleha, pořadatel akce, se o možném zrušení festivalu na závodišti dozvěděl až po jednání zastupitelů. „Nevím o tom,“ prohlásil s tím, že debata se možná vede jako reakce na katastrofické počasí, které letošní ročník doprovázelo.

Pořadatelé pak měli problémy s úklidem bahna, během deštivého festivalu se i zvuk nesl více prostorem. Produkce tak byla slyšet například až u Slatiňan. „Zatím jsme o změně místa vážně nepřemýšleli, ale víme, že dlouhodobě je závodiště čím dál méně vhodné. Naším hlavním zájmem je ale nepouštět Pardubice.“ Současně Bleha připouští, že vhodná místa přímo v krajském městě nejsou.

V okolí Pardubic jsou ale například velké písníky, kde by to možné bylo. (pd)