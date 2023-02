Výstavu si je možné prohlédnout během provozní doby ambulance, tedy v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin. V čekárně výstava zůstane až do konce března. „Velmi si vážíme zapůjčení výstavy do našich prostor a jsme rádi, že výstava nabídne pacientům unikátní pohledy na vesmír a na místa, ze kterých je pozorován,“ uvedl přednosta kliniky Ivan Vařeka.

Zdeněk Bardon začal s pozorováním vesmíru v roce 1973, postupně začal s fotografováním oblohy a také staveb různých astronomických konstrukcí a pomůcek ke sledování vesmíru, nyní provozuje zcela robotizovanou observatoř umožňující fotografování vesmíru. Bardon je členem několika astronomických organizací, za své snímky také obdržel různá ocenění. Více informací je možné najít na www.bardon.cz