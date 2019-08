Na faře v Železnici se hraje divadlo. Buď uvnitř, nebo v zahradě. Tam obvykleji. V neděli 10. srpna pršelo, tak se hrálo v kostele. Výprava sestávala ze dvou obrazů. Pražský Hrad a les v Africe. Rekvizit nemnoho. Zdalipak si Svatý Jiljí na oltářním obraze povšiml, že nad Hradem visí na obraze červené trenýrky?

Pravda, ty z Cimrmanovým dílem Afrika nemají nic společného. Ale s humorem souvisí. Jakož i všechno, co k desetičlennému mužskému souboru patří. Asi i to, že si nikdo nemohl vzpomenout, kolik her už soubor nastudoval. Herci odhadovali to na deset. Režiséra zeptat jsme se nemohli, režiséra soubor nemá. Soubor, který nemá jméno, se režíruje sám.