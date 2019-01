Hradec Králové - V krajském městě se při Songfestu představili také Češi, kteří se stali prvními Evropany zapsanými do Světové čajové federace.

Tajuplné čínské rituály, čajový obřad nebo lidové písně v podání zpěvačky Feng–yün Song. Tak vypadal třetí ročník festivalu Songfest, který v sobě snoubí východní kultury s českými tradicemi. „Festival se koná vždy v období před příchodem čínského nového roku. Letos oslavujeme příchod roku tygra. Ten vystřídá buvola,“ uvedla hlavní tvůrkyně programu a autorka myšlenky festivalu Feng–yün Song.



Spolu s ní se role průvodce sobotním večerem ujal herec Jaroslav Dušek, který je narozen v roce buvola, a proto také předával vládu tygrovi. „Je to tak. Navíc jsem narozen také ve znamení býka. Tudíž mi tato úloha byla svěřena,“ potvrdil herec.



Drobné dárky si odneslo i několik dalších šťastlivců, kteří jsou tygru zasvěceni. „Velmi zajímavý mi přišel především kalendář, v němž jsou vyfocena zvířata z pražské zoo včetně jejich exkrementů. Ten, kdo ho získal, už bude aspoň vědět, čí hovno je čí,“ říká s nadsázkou Jaroslav Dušek.



Festival však nabídl nepřeberné množství tanečních a pěveckých ukázek toho, jak si jsou všechny kultury podobné. „Je to takový kulturní dialog skrze hudbu, výtvarné dílny, tanec i jarmark,“ doplnila Feng–yün Song. Zájem vzbudil čajový obřad, který předvedl Jaromír Horák spolu s Květou Bílkovou. Oba se stali úplně prvními Evropany, kteří byli přijati do Světové čajové federace. „Do té doby v této organizaci byli pouze Japonci nebo Číňané, ale nikdo ze západních zemí. Pro Čajomíra, jak se Jaromírovi také říká, to je obrovské uznání,“ dodal Jaroslav Dušek.



V plném proudu už jsou přípravy dalšího ročníku festivalu. Za rok vystřídá tygra zajíc a podle Feng–yün Song to bude zelený rok. „To, jak dokáže Feng–yün Song nechat nahlédnout do jiných kultur a přitom ukázat, že si jsou velmi podobné, nás velmi oslovilo. Proto se v Hradci uskutečnil již třetí ročník a doufám, že festival bude i nadále pokračovat,“ dodal ředitel Filharmonie Hradec Králové Václav Derner.