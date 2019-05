Na pět dnů se nyní z Trutnova stalo centrum jedinečného umění. Akrobati, herci a muzikanti z celého světa předvádějí při mezinárodním festivalu Cirk-UFF špičkové výkony v moderní umělecké disciplíně označované jako nový cirkus.

Mezi největší letošní taháky patří soubor Gravity & Other Myths z australského Adelaide. Před dvěma lety oslnil místní publikum představením Backbone, letos chce zaujmout jednou z nejprodávanějších inscenací A Simply Space. „Po celém světě jsme ji uváděli už téměř sedmsetkrát. V Trutnově to bude česká premiéra,“ tvrdí perfomer a zakládající člen souboru Jascha Boyce. V plánu jsou dvě představení, v pátek a v sobotu. „Je to světová špička, podle mě nejlepší australský soubor. To oni určují směr nového cirkusu,“ upozorňuje principál festivalu Libor Kasík.