Projekt s názvem Dobrý den, sousede už několik měsíců pomáhá cizincům, kteří si za svůj druhý domov vybrali východní Čechy.

Mongolská rodina paní Tsatsetseg prožila spolu s moderátorkou projektu a sousedem jedno příjemné podzimní odpoledne. | Foto: archiv projektu

„Pardubické sdružení Most pro lidská práva prostřednictvím svých moderátorů navštěvuje rodiny a pomáhá jim najít cestu k lidem v jejich okolí.

Projekt během několika měsíců svého trvání odhalil mnoho zajímavých lidských osudů a příběhů, pomohl k řadě dobrých přátelských a sousedských vztahů. „Vrátili jsme se k vám, protože u nás doma není práce,“ říká paní Tsatsetseg z Mongolska.

Do České republiky přijela totiž poprvé už v roce 1987. Pracovala tehdy v koželužnách v Třebechovicích pod Orebem. Daleko od domova se uprostřed Evropy seznámila s krajanem, jenž pracoval v nedaleké textilce v Týništi. Dva je víc než jeden, řekli si, a vrátili se domů. Svatba byla skromná, na žádnou honosnou prostě neměli.

A život doma? „Nebyl to žádný med,“ zvážní Mongolka, „to víte, hlavně jsme nemohli najít žádnou práci.“ A tak se rozhodli vrátit tam, kde se poznali a kde jim bylo dobře. V Týništi si našli byt a paní Tsatsetseg dostala práci v družstvu Sněžka v Hradci Králové, kde s ní pracovalo několik dalších krajanek. Její manžel Ganbaatar získal kvalifikaci obkladače a nyní pracuje jako živnostní. P

o letech se jim podařilo našetřit tolik, že si mohli vzít hypotéku na domek v okrajové části Hradci Králové. „Museli jsme se na dlouho zadlužit, ale jinou rozumnou možnost jsme neměli,“ říká k tomu paní Tsatsetseg. Ta mezitím získala zaměstnání v pardubickém Foxconnu, kde nyní vede pracovní skupinu.

Synovi je už třináct let a chodí na základní školu SNP, šestiletá dcera ještě dochází do školky. „Doma s námi mluví mongolsky, ale s kamarády samozřejmě jen česky,“ dodává žena. Na návštěvu sousedů se Tsatsetseg, jíž říkají spolupracovníci a přátelé krátce Casa, připravila opravdu důkladně. Do košíčků napekla výborné drobné sladké pečivo a spolu se synem a moderátorkou projektu obešli celou ulici.

O tom, že zde bydlí Mongolové, mnozí sousedé neměli ani potuchy. Nečekanou návštěvu však přijali velmi vstřícně.

Sladký život z Moldávie „Ach ty plněné rohlíčky. Bože ty dobré muffinky! No a ten medovník, ten teprve byl!“ Tak vzpomíná moderátorka akce Jitka Sálová na pečivo, které pro své sousedy připravila paní Evženie Poláková, jejíž původní domov byl ve slunné Moldávii. „Ona to všechno napekla dopředu, aby se to rozleželo a mělo ten správný šmak. A sousedy předem obešla s tím, že přijdeme o půl páté, aby byli všichni doma!,“ dodává. „A když jsme skončily, ještě mi dala pečivo s sebou domů, aby ochutnala i moje rodina. Ještě dva dny jsme se oblizovali. Prostě – měli jsme letos dvoje Vánoce!“ Prarodiče paní Evženie mají kořeny v Bulharsku. Z Moldávie k nám přijela poprvé v roce 1997 na pozvání své kamarádky. Pozvání bylo na prázdniny. Ty se protáhly do současnosti. Jejím novým domovem se staly Pardubice. Brzy si našla práci při kontrole výrobků, později pracovala u jiné firmy jako šička. Před sedmi lety poznala svého českého manžela, a není pochyb o tom, že i jemu prošla v důsledku její péče láska žaludkem. Manžel je výtahář a paní Evženie mu dnes v jeho firmě pomáhá. Mají pětiletou dcerku Alenku. Nedávno si koupili domek na okraji Pardubic. Pocukrované rohlíčky s ořechy a povidly, muffinky a muffiny s čokoládou a kandovaným ovocem a medovník zase jiný, než je ten známý z Arménie, přiměly i ty sousedy, kteří paní Evženii dosud nestačili poznat, k tomu, aby chtě nechtě ještě dlouho vzpomínali na kulinářský zážitek. Okolí s ní zkrátka zažilo svátek. A její sousedé se jistě na Vánoce budou chtít před vyhlášenou kuchařkou také vytáhnout! To ale bude muset být ten perník opravdu suprovka…

V Opatovicích jako na ostrově Asijská fyziognomie je ve tváři třiadvacetiletého Lin Hoe Sun Tina zřejmá, ale s Vietnamcem nebo Číňanem si ho bude plést málokdo. Vysoký mladý muž pochází z Barmy. O důvodech svého odchodu ze země nechce mluvit. Proč, je zřejmé každému, kdo se dívá na televizi a čte noviny. Každému vytanou na mysli osudy tisíců buddhistickýchmnichů, kteří se spolu s dalšími obyvateli účastnili protestů proti vládě barmské vojenské vlády. „Je mi tady smutno,“ říká docela pěknou češtinou. Získal ji v integračním kurzu. Aby ne: tisíce kilometrů od domova, daleko od nejbližších krajanů. Těmi jsou barmští studenti v Praze; důvod jejich pobytu u nás se od toho Linova zřejmě příliš neliší. Mladý Barmánec doma studoval design. Trochu nečekaná disciplína pro člověka ze země, která pro nás má k civilizaci hodně daleko. Ale pozor: Barma, nyní vlastně Myanmarský svaz, je země s dlouhou kulturní a vzdělanostní tradicí. To jen současné poměry v ní nám ji zaškatulkovaly někam do civilizačního suterénu. Díky vládnímu integračnímu programu nejenže Lin nemá komunikační problémy, ale dostal i integrační byt. Ve studiu by rád pokračoval. „Chtěl bych dál studovat design, nebo i technickou vysokou školu,“ zmiňuje, „ale mám problém dostat se k dokladům o svém vzdělání. Také nevím, jak dopadne jeho nostrifikace tady v Česku.“ Do současné Barmy se vrátit nemůže. „Rád bych viděl rodiče a sourozence. Udělalo by mi radost, kdyby za mnou někdo z nich přišel, abych tu nebyl sám.“ Lin mluví plynně anglicky, v komunikaci se sousedy mu však výrazně pomáhá jeho čeština. Čeští sousedé ho berou jinak, než třeba lidi z nedaleké ukrajinské komunity. Vnímají, že jde o inteligentního člověka s jasným životním cílem. Drobné dárky a přání dobrého dne přijímají od Lina s úsměvem a porozuměním k jeho životnímu příběhu. „Má to tady těžké,“ říkají shodně sousedky paní Kopecká a paní učitelka Tihlaříková. „Ale takovým lidem tady určitě všichni rádi pomohou.“ I díky projektu „Dobrý den, sousede!“ se tak mladý muž z pro nás exotické země ležící mezi Indií a Čínou může u nás cítit alespoň trochu doma.