Královéhradecko, Trutnov /ROZHOVOR; FOTO, VIDEO/ - Bojištěm duní od středy do neděle nejtvrdší metalový nářez. Světově výjimečná přehlídka 84 kapel z Evropy, Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Asie, Austrálie a Afriky má jméno Obscene Extreme.

Kultovní Open Air Trutnoff se vydal do neznámých lovišť, festivalové hnízdo na trutnovském Bojišti však neosiřelo. Miloslav Urbanec, alias Čurby, tam pořádá tento týden jubilejní 20. ročník metalového superpodniku světového kalibru Obscene Extreme. S novým nájemcem Bojiště Romanem Dorňákem se domluvil bez problémů. „Bojiště miluju od prvního ročníku. Jsem rád, že je tady nový nájemce, který Bojiště nakopne. Dává tomu správný směr, Roman je člověk na správném místě. Věřím, že nás tady čeká ještě spousta nádherných dní,“ říká promotér festivalu Čurby a v našem rozhovoru mluví také o brazilské superstar, která se chce nechat po smrti rozprášit na Bojišti.

Neuvažovali jste, že opustíte Bojiště jako Open Air Trutnoff?

V žádném případě. Bojiště je náš domov a doufám, že vždycky bude. Jsem nadšený, jaké je Trutnov město. Obrovsky se posunulo dopředu.

Dohodli jste se s novým nájemcem bez problémů?

Ano, úplně. Když se člověk chce dohodnout, tak se dohodne vždycky. Před rokem jsme měli nájem přímo od města, a přestože se smlouva podepisovala na poslední chvíli, tak nám město od září garantovalo, že festival můžeme udělat na Bojišti. Svoje slovo naprosto splnili.

Vadí vám, že Trutnoff Martina Věcheta na Bojišti nepokračuje, nebo vám to je jedno?

Nevadí mi to kvůli Martinu Věchetovi, protože s ním nemám zrovna extrémně dobré vztahy. Vadí mi to kvůli komunitě lidí, která festival taky dělala, jako Láďa Jůzl, Radek Langhammer nebo Tomáš Bučil, a lidem, kteří na tenhle festival nemůžou jezdit. Já jsem jedním z nich. Podívejte (ukazuje na ruce náramek Trutnoff). Nenosím ho kvůli Věchetovi, ale kvůli lidem, kteří tady byli vždycky fajn.

Od ostatních festivalů se výrazně odlišujete. Čím podle vás nejvíce?

Od začátku jsme nechtěli dělat festival jako každý druhý. Jsou jich desítky, stovky, tisíce. Každý je oblepený sponzory. Teď jsem byl na jednom festivalu, kde stálo auto vedle pódia. To už jsem si připadal jako na mistrovství světa v hokeji. Není už tohle moc? Všude vás kontrolují, říkají vám, kam máte jít, kam nemáte jít. To je hrozně omezující. Festivaly dneska připomínají vězení. Absolutně nechápu, že lidi jsou schopný za ně zaplatit tak obrovské částky, aby se dostali do uzavřeného prostoru. U nás se může každý vyřádit.

Přitom vyhlašujete nulovou toleranci násilí a obtěžování.

Musíme dodržovat pravidla, nechceme, aby se někomu něco stalo. Před každým festivalem nemám strach o to, jestli prodělám, ale o lidi, aby všechno proběhlo v pořádku. Na tom mi nejvíc záleží. To je absolutně nejdůležitější. Vždycky se přitom může stát nějaký incident. I v té naší komunitě se najde pět procent shnilých jablek. Většina lidí je ale skvělých, bezproblémových a je radost je potkat. Věřím, že lidi na festivalu se dokážou o sebe postarat. Nechceme otravovat lidi v Trutnově. Věřím, že nám ten jeden týden v roce tady odpustí.

Vy se obejdete bez sponzorů?

My jdeme opačnou cestou. Všechno platí fanoušci. Ti si to uvědomují a proto přijíždějí z celého světa. Jsem spokojený, jak to funguje.

Neměly firmy zájem prezentovat se nebo je to o tom, že si chcete udržet nezávislost?

Zájem by měly, třeba cigaretové, které peníze nabízejí. Do toho ale nechceme jít a radši se obejdeme bez nich. Kouření není věc, kterou bychom chtěli propagovat. Takový byznys nechceme podporovat. Pravda ale je, že se ani nesnažíme shánět sponzory.

Nezažíváte proto nervy, kolik přijede lidí, abyste neprodělali?

Vůbec ne. Já jim absolutně věřím. Když může přiletět na Obscene Extreme člověk z Nového Zélandu nebo Argentiny, proč by nemohl dorazit z Mladých Buků? Mají tady 84 kapel z celého světa. Loni jsme počítali národnosti návštěvníků a došli k číslu 65. Vůbec jsme nechápali, jak se v Trutnově vzal fanoušek z Íránu nebo Číny. Po celém světě nás sledují na sociálních sítích a našem youtube kanálu. Moji kamarádi v Mexiku si koupí v pátek plechovky piva a jdou koukat na náš kanál. Taková Obsceme Extreme party. Když jsem u nich byl a viděl to, nemohl jsem tomu uvěřit.

Gordo, člen brazilské kapely RATOS DE PORÃO, prohlásil, že Obscene Extreme je nejlepší festival na světě a chce, aby jeho popel rozprášili po smrti na Bojišti. Opravdu?

Manželce řekl, že mu po smrti bude nejlíp na Bojišti. To mě dojalo. Neuvěřitelné. Náš festival miluje. Gordo je v Brazílii obrovská legenda undergroundové scény a hvězda. V době největšího rozmachu byl moderátorem brazilské MTV. Má veganskou show v brazilské televizi. Údajně je tak slavný, že ani nemůže pořádně vyjít na ulici. Tenhle příběh ukazuje, že lidi mají náš festival v srdci.

Vy něco takového plánujete?

Ani ne. Jsem mladej kluk a doufám, že tady budu ještě dlouho, stejně jako Gordo.

Fanoušci z 65 zemí ale nejezdí do Trutnova jen kvůli atmosféře. Základem jsou špičkové kapely metalového světa. Je to tak?

Základem je hudba, která nás všechny spojuje. Přidávají se k tomu další věci jako práva zvířat, veganství, vegetariánství, charitativní podpora pro Lékaře bez hranic.

V čem je letošní 20. ročník výjimečný?

Je hlavně úžasné, že jsme se ho vůbec dočkali. Festival se neustále posouvá dopředu, nijak nezakrňuje a nestojí na místě, pořád vymýšlíme nové věci. To mě baví.

Vymykáte se už stravou, kterou mají návštěvníci na Bojišti dostupnou.

Obscene Extreme je od prvopočátku od roku 1999 vegeteriánský a veganský festival. Tehdy nikde jinde nic podobného neexistovalo. Když jsem jezdil na jiné festivaly, musel jsem si sám dělat svačinu. Jsem rád, že se doba změnila a veganské jídlo je dneska všude. Je to trend, ale pozitivní. Lidi daleko víc přemýšlejí o tom, co jedí. Nejsou to pouze konzumenti. Je to jedna z mála svobod, kterou jsme si udrželi. Proto Obscene Extreme může řadě lidí otevřít oči, aby zjistili, že můžou dělat věci nezávisle a po svém.

Zvykli si už lidi, že Obscene Extreme není párkový festival?

Na začátku tady chodili s buřtama kolem krku a hrozně se nám smáli, že jsme ubožáci, kteří nejedí maso. Nám to nepřišlo vůbec vtipný. Ale nijak jsme s tím nebojovali. Je každého věc, co si dělá. Nechceme nikomu vnucovat náš názor. Naopak. Ať ho má každý svůj. Pokud bychom byli všichni stejní, byla by to hrozná nuda. Každý chytrý člověk si svoji cestu najde.

Jak dáváte dohromady tak obrovský počet kapel? Letos jich bude hrát 84.

Je to celoroční práce. Objíždím hodně festivalů po světě. Kontaktuju svý kámoše, kapely se hlásí i samy. Poslední dva měsíce už pracuju na ročníku 2019, kdy přijedou například z Kostariky nebo dalších zajímavých zemí. Výhoda je, že Obscene Extreme má velké jméno ve světě.