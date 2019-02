Proč jste se rozhodli přidat k názvu kapely dovětek Experience, když máte v sestavě dva původní členy? Většinou takový název volí kapely, které jsou pokračovateli bez původních hudebníků. Nemate to pak posluchače?

Název Dire Straits Experience navrhl náš australský promotér. Byli jsme z něj nadšení, protože perfektně vystihuje, co se snažíme dělat. Chceme publiku ukázat, jaké byly koncerty, když ještě Dire Straits existovali. Lidé si pak udělají vlastní obrázek. Snažíme se prezentovat hudbu Dire Straits na co nejvyšší úrovni a možná ani nezáleží, kolik původních členů je zrovna na pódiu.



Letos vystoupí v Praze i Mark Knopfler. Neuvažovali jste o opětovném spojení sil?

Ano, Mark má letos opravdu velké turné. Doufám, že si při něm užije spoustu zábavy. Mnoho lidí se ptá, jestli budou Dire Straits zase někdy koncertovat společně apod. Domnívám se ale, že se to nikdy nestane. Mark má velmi úspěšnou sólovou kariéru, s níž je spokojen. Je to naprosto v pořádku, když se umělec posune dál k novým věcem.

Projev nového zpěváka Terence Reise je často přirovnávaný k Marku Knopflerovi. Chtěli jste tedy pokračovat v zajetých kolejích a hledali jste někoho podobného?

Myslím, že každý, kdo přichází na naše koncerty, musí Terence srovnávat s Markem, je to přirozené, a samozřejmě zpočátku se o tom hodně mluvilo na sociálních sítích. Skvělá věc je, že teď máme už spoustu fanoušků, kteří viděli naše koncerty opakovaně, a mluví se spíš o tom, jaký je Terence úžasný interpret sám o sobě. Myslím, že to je skutečný důkaz jeho talentu.

Dire Straits Experience

15. února - Praha

17. února – Hradec Králové

20. února – České Budějovice

21. února – Brno

22. února – Ostrava

Jaké songy budete na turné v Česku hrát? Podle čeho je vybíráte? Baví vás hrát výběr nejoblíbenějších skladeb, nebo byste raději vybrali nějaké méně známé?

Zahrajeme samozřejmě všechny ty písně, které lidé znají a milují, jako Telegraph Road, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Brothers in Arms a další. Některé skladby zkrátka musí zaznít pokaždé. Máme ale možnost výběru z celého katalogu Dire Straits, takže ano, někdy zařazujeme i méně známé písně z raných alb a trochu je obměňujeme od koncertu ke koncertu.

Jaké písničky nikdy nesmí chybět? Tipuji Sultans of Swing a Walk of Life. Neleze už vám na nervy?

Mě nikdy neomrzí hrát tyto písně. Jde o to, že když jsem je hrál dříve s Markem a Dire Straits, jemným způsobem se měnily i každý večer. Někdy Mark zahrál něco trochu jinak, já na to odpověděl a už jsme pokračovali jiným směrem. Terence je vynikající kytarista, takže můžeme v těchto improvizacích pokračovat. Tudíž věci nejsou úplně stejné každý koncert. Zapojujeme kreativitu a risk a věřím, že je výsledek zajímavější, jak pro publikum, tak pro muzikanty.

V poslední době mají muzikanti potřebu mít velkou show, světla, ohně a projekce. Vaše scéna je klasická, proč?

Máme návrháře osvětlení scény, který vytvořil něco, co je podle mě velmi působivá a sympatická světelná show. Ale souhlasím, je to klasický přístup, a řeknu dva důvody. Zaprvé – chceme dát lidem zážitek z koncertu Dire Straits takový, jaký by byl před lety. Za druhé – myslím, že písně a hudba Dire Straits jsou tak silné samy o sobě, že mít lasery, ohně, baleríny zavěšené od stropu a já nevím, co ještě, by bylo v podstatě rušivé.



Některé kapely vyjíždějí na společně turné? Třeba Smokie, Sweet nebo Slade. Která skupina je vám blízká a dokážete si s ní představit společnou šňůru?

Spolupracoval jsem s Paulem McCartneym, což bylo super. Osobně bych ale nejvíce chtěl vidět Beatles naživo.



Jak vnímáte současný hudební průmysl? Mají hudebníci více šancí se prosadit díky streamovacím službám, nebo je muziky příliš?

Myslím, že pro začínající umělce je dnes velmi obtížné , aby se etablovali. V dnešní době je hlavní příjem z koncertování, protože spousta lidí stahuje hudbu zdarma, a tak jsou malé příjmy z prodejů desek. A proto je pro mladé muzikanty velmi těžké uživit se pouze hudbou.

Mnoho posluchačů se vrací k LP jako hudebnímu nosiči. Z čeho posloucháte muziku vy?

Z různých nosičů. Mám spoustu CD i docela dost vinylových desek. Novou hudbu poslouchám často i z rádia. Když jsem ve Velké Británii, tak velmi často poslouchám stanici Radio 6 live.

Do Česka jezdíte pravidelně, dokonce i do menších měst. Kde se vám nejvíce líbilo?

Hraní v Česku si vždy velice užijeme. Publikum u vás je vždy tak nadšené a štědré. Nemohu vybrat jedno z měst, které jsme u vás navštívili, ale už se moc těšíme, až u vás budeme tento měsíc hrát.