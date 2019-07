V průběhu celého týdne se v Hradci Králové na několika kamenných scénách i pod širým nebem uskutečnily bezmála čtyři stovky představení, které navštívilo sedmdesát tisíc diváků.

Festival do příštích ročníků připravuje řadu změn, které podle organizátorů nechtějí bořit tradice, naopak by měly podtrhnout tradici festivalu a jeho pětadvacetiletý vývoj. „Jednou z dominantních změn, která, věříme, povede ke zatraktivnění programu, by mělo být sestavení společné dramaturgické rady. Všechny změny, a to se týká i hledání nového názvu, se v žádném případě nebudou dít ze dne na den. Jedná se tedy o běh na dlouhou trať. Všechny kroky podnikáme s láskou a úctou k tomuto jedinečnému hradeckému divadelnímu svátku,“ uvedla ředitelka Open Air Programu Barbora Hodonická.