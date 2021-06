Divadelní svátek zítra zahájí předprodej vstupenek

Od 1. června si můžete koupit vstupenky na hradecký divadelní festival, který by se měl uskutečnit v tradiční podobě, a to od 18. do 25. června.

Divadelní festival v Hradci Králové | Foto: Deník/ Ilona Dvořáková

Předprodej odstartuje v 10.00 hodin. Vstupenky lze zakoupit on-line, nebo v kamenných předprodejích Klicperova divadla, Divadla Drak, v Informačním centru a v průběhu festivalu také v Žižkových sadech. Ve všech prodejních místech budou k dostání vstupenky na všechna festivalová představení. Pestrý program festivalu je k nahlédnutí na webových stránkách www.festivalregiony.cz. Předplatitelské nebo bonusové kupony je nutné uplatnit přímo na pokladnách konkrétních divadel.