Chystaná koprodukční inscenace Draku a Bratislavského bábkového divadla – Československo – bude divadelní sondou, která hledá na základech původního příběhu odpověď na otázku, zda existuje něco, co Čechy a Slováky spojuje i třicet let po rozpadu společného státu. Hradeckému publiku se hra poprvé představí 13. května 2023.

Divákům od 9 let bude určena únorová premiéra nové autorské inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka – Huckleberry Finn, na motivy slavného románu Marka Twaina. Příběh o osvobození nejen od útlaku a konvencí, ale i vlastních předsudků, tematicky navazuje na předchozí tituly stejného tvůrčího týmu, Bílého tesáka a Cestu, s nimiž tvoří ucelenou trilogii, která našla svůj předobraz v klasických dílech americké literatury.

Třetí premiérou bude autorská inscenace na pomezí poetického fyzického divadla a klaunské grotesky To je andělení! v režii a choreografii Veroniky Riedelbauchové, scénografii Marianny Stránské a s hudbou Jana Čtvrtníka. Poetická groteska o tom, co se stane, když vám domů jen tak z nebe spadne anděl, je určena nejmenším divákům od tří let a premiéra je naplánovaná na 29. dubna 2023.

Konec sezóny bude opět patřit festivalu Regiony – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové, kterého je Divadlo Drak spolupořadatelem spolu s Klicperovým divadlem a neziskovou organizací kontrapunkt.