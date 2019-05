Drak na přehlídce uvede autorskou inscenaci hry Bílý tesák a tři reprízy své variace Fausta. Festival totiž letos nabídne publiku zajímavou příležitost porovnat různé pohledy českých divadel na faustovský mýtus. Kromě hradecké inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka zahraje Divadlo pod Palmovkou Göethova Fausta v režii Jana Klaty a Jihočeské divadlo přiveze do Brna Havlovo Pokoušení v režii Ivana Krejčího.

Drak svá faustovská představení odehraje ve vlastním šapitó na brněnské Kraví hoře. „V inscenaci se představí celý soubor, který si tak připomíná kočovnické, jarmareční kořeny našeho divadla, aby tak mohl naplno projevit to, co Drak zdobí již téměř šedesát let - totiž komediantství a muzikálnost,“ řekl režisér Divadla Drak Jakub Vašíček. Divadlo Drak v Brně představí i svou lektorskou činnost.