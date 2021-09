Divadlo Drak zamíří na mezinárodní festivaly

Maňásková inscenace Divadla Drak Šípková Růženka se představí dětskému publiku na dvou mezinárodních festivalech. První zastávkou bude 22. září The International Puppet Theatre Festival v chorvatském Záhřebu. Ze Záhřebu se vydá Drak do srbské Subotice, kde uvede Šípkovou Růženku 24. září v rámci 28th International Children´s Theater Festival in Subotica.

Šípková Růženka v režii Divadla Drak | Foto: Milan Hajn

„Divadlo Drak se v minulosti úspěšně Záhřebského festivalu zúčastnilo a dovezlo si několik ocenění. V roce 1987 získal Drak Hlavní cena festivalu pro inscenaci Píseň života, 2006 pak cenu za loutkoherectví a režii inscenace Jeníček a Mařenka a v roce 2007 za animaci a scénografii inscenace Štěně nebo špenát. V tomto roce bychom rádi inscenací Šípková Růženka opět navázali na předchozí úspěšnou prezentaci českého loutkářství a tvorby Divadla Drak, obnovili kontakty s pořadateli festivalu a získali nové z řad účastníků i hostů,“ řekla k účasti na festivalu vedoucí marketingu a produkce Divadla Drak Barbora Kalinová.